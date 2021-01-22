Спорт

Великолучан призвали не гулять по лыжне спортивного центра с колясками и санками

Только за неполный январь 2019 года Центр подготовки велосипедистов в Великих Луках посетили около 8 700 человек. Несмотря на большое количество посетителей, каждому была предоставлена возможность заниматься спортом и отдохнуть на свежем воздухе с учетом соблюдения социальной дистанции. Об этом в очередном еженедельном видеобращении в соцсети Instagram сегодня, 23 января, сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.

Он напомнил, что реализация объекта была полностью завершена в 2019 году. «Все вы помните, сколько споров, слухов и фейковой информации было вокруг строительства центра. Диванные критики говорили, что строительные работы завершены не будут, что трасса не будет пользоваться спросом, но время все расставило на свои места, а постоянный интерес горожан к новому спортивному объекту доказал, что трасса соответствует всем современным требованиям и популярна не только среди спортсменов. Когда-то заросший, кустарниками и травой лес стал центром притяжения тысяч великолучан и гостей города разного возраста», - добавил градоначальник.

По его словам, в Центре подготовки велосипедистов в Великих Луках ежедневно подготавливаетмя лыжная трасса, как для конькового хода, так и для классики. Для начинающих лыжников выделена отдельная лыжня на верхней площадке центра. Также в распоряжении посетителей обустроены отапливаемые раздевалки, пункт проката лыж, ватрушек, палок для скандинавской ходьбы, а летом - велосипедов.

«Любимым местом для детей является горка для катания на ватрушках. Сотрудниками центра постоянно ведется уборка снега для обеспечения комфортного отдыха и проезда автомобильного транспорта на стоянку. Трасса работает до девяти часов вечера, поэтому весь периметр освещен, что создает все необходимые условия для занятий спортом в вечернее время. Отдельно отмечу, что нашим велоцентром заинтересовались в других регионах. К нам приезжают лыжники, чтобы подготовиться к соревнованиям и повысить уровень своего мастерства», - отметил Николай Козловский.

В то же время он отметил, что существуют в работе спортивного центра и очень непростые моменты - это поведение и уровень культуры некоторых его гостей.

«Дорогие друзья, лыжная трасса - это не место для прогулок с колясками, санками, ватрушками. Прогуливаясь по проложенной трассе, вы портите лыжню, которую ежедневно заботливо готовят сотрудники центра и в течение дня следят за ее состоянием. Прошу вас уважительно относиться к чужому труду и помнить, что лыжня готовится специально для активного отдыха на лыжах и спортсменов лыжников. Для пеших прогулок и зимних забав существует специальная зона с детскими площадками и лавочками», - пояснил глава Великих Лук.

«Дорогие великолучане! Хочу напомнить всем, кто посещает велоцентр, о необходимости соблюдать правила посещения спортивного объекта, уважать друг друга. Ради обеспечения вашей безопасности и всех посетителей. Велоцентр открыт для того, чтобы спорт стал массовым, образ жизни - здоровым, а отдых - активным!» - заключил Николай Козловский.