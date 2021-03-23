Спорт

ФК «Псков» одержал победу над сборной области

Товарищеский матч в рамках подготовки к межрегиональному этапу первенства России по футболу среди команд спортивных школ возрастной группы 2004 года рождения состоялся 24 марта в Пскове на стадионе «Локомотив». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации футбола.

ФК «Псков», за который играли футболисты не старше 20 лет, одержал победу над юношеской сборной области со счетом 5:0. Дублем отметился Михаил Севастьянов, по голу забили Александр Коренблюм, Виталий Галимов, Михаил Васильев.

Юношеская сборная области сформирована из игроков 2004 года рождения ФК «Псков», ФК «Луки-Энергия» из Великих Лук, спортивных школ «Стрела» из Пскова и «Экспресс» из Великих Лук.

Межрегиональный этап первенства России пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Алмаз-Антей» с 8 по 15 апреля.