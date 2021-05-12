Спорт

В Псковской области определены лучшие дворовые футболисты

Завершился финальный этап турнира по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, соревнования проходили на стадионе «Экспресс» в Великих Луках. Всего в трех этапах соревнований приняли участие более 100 команд.

В младшей возрастной группе (2008-2010 годов рождения) первое место заняла команда «Вымпел» (Псковский район), второе место - «Медведи» (Невель), третье - «Факел» (Порхов). Лучший защитник - Ян Абаров («Вымпел», Псковский район), лучший нападающий - Степан Тарасов («Факел», Порхов), лучший вратарь - Игорь Быстров («Енисей», Псков), лучший игрок - Роман Морозов («Вымпел», Псковский район).

В средней возрастной группе (2005-2007 годов рождения) лучшей названа команда «Авангар» (Псков). Второй стала команда «Легион» (Дедовичи). На третьем месте оказался «Святогорец» из Пушкинских Гор. Лучший защитник - Никита Артеменков («Юность», Невель), лучший нападающий - Владислав Пименов («Авангард», Псков), лучший вратарь - Иван Шестаков («Легион», Дедовичи), лучший игрок - Дмитрий Петров («Авангард», Псков).

Лидером в старшей возрастной группе (2003-2004 годов рождения) стала «Искорка» (Псков). На втором месте расположился «Хуторок» из Опочки, на третьем - «Локомотив» из Дно. Лучший защитник - Артем Алексеев («Хуторок», Опочка), лучший нападающий - Алексей Гаврюшин («Авангард», Псков), лучший вратарь - Александр Полянский («Хуторок», Опочка) и лучший игрок - Илья Скочко («Локомотив», Дно).

Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Лига дворового футбола» организует военно-патриотический спортивный клуб «Шторм» в рамках проекта «Команда 2018» при поддержке Российского спортивного союза молодежи (РОСМОЛСПОРТ), а также губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Чемпионат проводился с использованием гранта президента России.