Спорт

Победителя соревнований «Локобол – 2020 – РЖД» назвали в Пскове

Победителя регионального турнира Международного фестиваля «Локобол – 2020 – РЖД» определили в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе федерации футбола Псковской области.

Победителем соревнований стала команда «Стрела-Красные» (тренер – Юрий Вересов). На втором месте оказалась команда ФК «Псков» (тренер — Андрей Колышев), а «бронза» досталась команде «Стрела-Синие» (тренер – Юрий Вересов).

За выход на всероссийский этап соревнований на протяжении двух игровых дней боролись 16 детских футбольных команд 2009-2011 годов рождения. Соревнования проходили 15-16 мая на стадионе «Локомотив».

Индивидуальные награды получили лучшие игроки турнира: Савелий Егоров («Стрела-Красные»), Никита Ершин («Псков»), Тимофей Пятаев («Стрела-Синие») и Максим Федоров («Стрела-Соколы»). Кроме того, звание лучшего тренера заслужил Юрий Вересов («Стрела»).

По итогам соревнований псковская команда «Стрела-Красные» завоевала путевку на турнир в Великий Новгород, где 2-6 июня будет проходить межрегиональный этап «Локобол – 2021 – РЖД». В Великом Новгороде встретятся победители региональных этапов из Великого Новгорода, Архангельска, Выборга, Калининграда, Кандалакши, Нарьян-Мара, Петрозаводска, Твери и Пскова.