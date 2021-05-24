Спорт

В Пскове стартовал чемпионат ВДВ по легкоатлетическому кроссу

В Пскове стартовал чемпионат Воздушно-десантных войск по легкоатлетическому кроссу. Как сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ со ссылкой на группу информационного обеспечения Воздушно-десантных войск, в нем принимают участие около 100 военнослужащих, которые приехали из 12 соединений и воинских частей ВДВ из Иванова, Тулы, Новороссийска, Ульяновска и других городов. Перед началом соревнований под звуки военного оркестра команды прошли торжественным маршем.

После открытия чемпионата команды поспешили на старт. По условиям соревнований женщины-военнослужащие пробегут пять километров, а мужчины — преодолеют дистанции в 5 и 10 километров.

Спортсмены, которые покажут лучшее время, на следующем этапе выступят в эстафете в составе команды, в которую войдут четыре военнослужащих. В обязательном порядке в эстафете будет участвовать представительница прекрасного пола, которая и откроет эстафету.

По итогам соревнований самых быстрых спортсменов наградят кубками и дипломами, а из военнослужащих, которые покажут лучший результат, сформируют сборную команду Воздушно-десантных войск. Им предстоит представить ВДВ на чемпионате по легкоатлетическому спорту среди команд Вооруженных Сил Российской Федерации.