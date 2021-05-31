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Спорт

Глава псковского образования дал первый пас в матче по случаю Дня защиты детей

01.06.2021 17:05|ПсковКомментариев: 1

Руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков посетил матч по мини-футболу в Детской SOS-деревне, традиционно состоявшийся в рамках Дня защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

На футбольном поле встретились команды спортивной школы «Спартак Юниор», которые тренируются на этой площадке. Первый пас в матче дал Андрей Ермаков. Руководитель комитета подчеркнул социальную значимость учреждения.

«Важно, что здесь созданы все условия, чтобы ребята могли счастливо жить, развиваться, учиться. Особенно важно, что мы стали свидетелями спортивного матча, так как быть спортсменами — это здорово. Здоровый образ жизни, правильная жизненная позиция — путь к дальнейшим успехам. Уверен, что если вы идете именно этим путем, вас обязательно ждет удача. Хочу пожелать успехов в работе и самой SOS-деревне. Комитет всегда рядом, мы идем одной дорогой, мы — ваше плечо. И всем, чем можем, всегда поддержим», — обратился к футболистам руководитель комитета по образованию.

В этом году при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на стадионе детской деревни установили фонари. Это позволило детям и спортивным командам города заниматься футболом, независимо от продолжительности светового дня.

Детская деревня-SOS в Пскове — это уникальное социальное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цель учреждения — максимально социализировать и адаптировать детей-сирот к самостоятельной жизни путем проживания детей в условиях, максимально приближенных к семейным. «Детская деревня-SOS Псков» является постоянным участником грантовых заявок в своем направлении. За весь период работы программа выиграла 8 конкурсов регионального, федерального и международного уровней, напомнили в пресс-службе администрации Псковской области.

Теги: #мини-футбол #дети #день защиты детей
Источник: Псковская Лента Новостей
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