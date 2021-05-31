Глава псковского образования дал первый пас в матче по случаю Дня защиты детей

Руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков посетил матч по мини-футболу в Детской SOS-деревне, традиционно состоявшийся в рамках Дня защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
На футбольном поле встретились команды спортивной школы «Спартак Юниор», которые тренируются на этой площадке. Первый пас в матче дал Андрей Ермаков. Руководитель комитета подчеркнул социальную значимость учреждения.
В этом году при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на стадионе детской деревни установили фонари. Это позволило детям и спортивным командам города заниматься футболом, независимо от продолжительности светового дня.
Детская деревня-SOS в Пскове — это уникальное социальное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цель учреждения — максимально социализировать и адаптировать детей-сирот к самостоятельной жизни путем проживания детей в условиях, максимально приближенных к семейным. «Детская деревня-SOS Псков» является постоянным участником грантовых заявок в своем направлении. За весь период работы программа выиграла 8 конкурсов регионального, федерального и международного уровней, напомнили в пресс-службе администрации Псковской области.