Спорт

Новых подрядчиков будут искать для строительства ФОКОТов в Стругах Красных и Писковичах

Аукцион для определения нового подрядчика на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в Стругах Красных будет объявлен в ближайшие дни. Такие же процедуры проведут для стадиона в Писковичах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Первая попытка для двух спортивных объектов окончилась неудачей – подрядчик бросил оба ФОКОТа, едва взявшись за дело. Летний сезон площадки простояли в ожидании расторжения договора. Председатель областного Собрания Александр Котов назвал такой подход неспособностью к добросовестному отношению.

«К сожалению, подрядчик оказался не в состоянии выполнить строительные работы. Я сказал бы больше. На мой взгляд, это просто неспособность к добросовестному отношению. Надеюсь, будут предприняты необходимые действия, чтобы занести организацию в реестр недобросовестных поставщиков», - прокомментировал ситуацию Александр Котов.

Все процедуры, связанные с закупкой, проводит Управление капитального строительства. Оно объявляет торги, контролирует выполнение работ и расплачивается со строительной организацией. Муниципалитет в свою очередь предоставляет отвечающий требованиям земельный участок, но по факту является самым заинтересованным участником процесса.

«Мы подобрали идеальное место для строительства ФОКОТа – стадион здесь находился на протяжении всей истории школы, - рассказал глава Струго-Красненского района Александр Волков. - Ровная поверхность, естественный песчаный дренаж, даже освещение есть, хотя при новом строительстве мы уж было замахнулись поменять старые опоры на металлические мачты с подземными коммуникациями. Не повезло – подрядчик не задержался. Теперь думаем, как организовать уроки физкультуры в таких условиях».

Руководитель управления капстроительства Илья Озолиньш сообщил, что на сегодняшний день УКС сделало все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки, которые позволяет закон, провести процедуру расторжения контракта с бросившим два объекта подрядчиком и объявить новые торги.

Александр Котов выразил надежду, что интерес к ФОКОТам проявят организации уже имеющие опыт строительства плоскостных сооружений – «кто работал на подобных объектах, кому знакома специфика таких работ». Еще год-два назад, по словам спикера, таких организаций в регионе просто не было. «Времени у нас очень мало. Вижу заинтересованность нашего областного спорткомитета, управления капитального строительства. Глава района не остается в стороне. Все мы сейчас должны поработать, чтобы этот спортивный объект общими усилиями в Стругах Красных был построен», - заключил Александр Котов.

Напомним, ФОКОТ в Стругах Красных строится за счет средств нацпроекта «Спорт – норма жизни», но в его очертаниях угадываются уже знакомые жителям региона элементы: беговая дорожка, вместительная трибуна, универсальная волейбольно-баскетбольная площадка. В отличие от уже привычных стадионов с хоккейными коробками, возведенных партией «Единая Россия», в Стругах Красных планируется строительство полноценного футбольного поля. Тренажеры в перечень оборудования не входят, но частью комплекса станет площадка для сдачи норм ГТО, уже смонтированная у школы в 2019 году.