Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рейдерский захват
Новый язык с нуля
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
ТОП-11 детских секций в Пскове
господдержка бизнеса и инвесторов
Правила безопасности с газовым оборудованием
как стать завучем
концерт Артура Руденко
Предупреждают Только раз
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Спорт 24.09.2021 16:243 Льда на вас не хватает 24.09.2021 16:480 В четвертьфинал всероссийского чемпионата по мини-футболу вышли псковские адвокаты 24.09.2021 16:243 Льда на вас не хватает 24.09.2021 13:420 Пскович завоевал «серебро» на Кубке мира по кикбоксингу 23.09.2021 15:371 «Планка Фитнес» дарит скидки на клубные карты в рамках федерального проекта «Сила спорта» 23.09.2021 15:282 Болельщикам разрешили посещать футбольные матчи в Пскове
 
 
 
Самое популярное 21.09.2021 08:392 Появились фотографии с места смертельного ДТП под Псковом 21.09.2021 14:0013 Имена, пароли, явки, или Кто на новенького в региональном парламенте 22.09.2021 22:2014 В Пскове установили распространителя фейков о вооруженном нападении в школе 21.09.2021 08:146 Под Псковом «Мерседес» с пятью людьми врезался в опору освещения, один человек погиб 23.09.2021 07:009 В Псковской области усилят контроль за соблюдением мер противовирусной безопасности
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Льда на вас не хватает

24.09.2021 16:24|ПсковКомментариев: 3

Проект второй ледовой арены в Пскове презентовал инвестор на прошлой неделе. Однако строительство оказалось под угрозой срыва. Псковская Лента Новостей узнала, что может пойти не так.

 

Не пошло

Существующий в Пскове единственный Ледовый дворец на Завеличье сдали ровно десять лет назад к выборам в Госдуму. Нынешняя инициатива – частная. Казалось бы, главной «Бабой Ягой против» должна выступать государственная спортшкола «Олимп», в состав которой в этом году вошел Ледовый. Однако ее руководитель Артур Акавов демонстрирует поддержку проекта:

«Льда в городе не хватает. Считается, что на сто тысяч человек нужна хотя бы одна ледовая арена, то есть у нас их уже должно быть больше двух. Только для тех, кто уже занимается, нужно, навскидку, еще пять-шесть часов льда каждый день».

Не опасается Артур Акавов и оттока кадров в новое учреждение. Он уверен, что не каждый рискнет уходить к частнику из государственной спортшколы, где иногородним тренерам снимают квартиры. Зато для немногочисленных специалистов появится возможность подработать.

«Я здесь вижу только здоровую конкуренцию, – выражает Артур Акавов свое отношение к проекту. - Больше детей смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием. За счет численности получается отбор и какой-то результат, чем больше детей занимается, тем выше они смогут поднять свой профессиональный уровень».

Проект нового катка на Запсковье.

Председатель Федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников говорит о том, что желающих заниматься хватит на обе площадки.

«Очень хорошее и правильное событие, дай бог, чтобы оно произошло. У нас сейчас Ледовый перегружен, расписание там очень плотное, востребованность достаточно серьезная, - отмечает он. - Я еще несколько лет назад публично говорил о том, что нужна вторая ледовая арена и даже третья. В Финляндии есть город, где проживает сорок тысяч человек, построены четыре крытых ледовых дворца и двадцать пять открытых площадок с искусственным льдом. Все они востребованы. У нас только ледовый дворец в Пскове и каток «Айсберг» в Великих Луках. Несколько лет назад рассматривался вариант построить еще одну арену в центре области, например, в Острове, но что-то не пошло».

Простой выбор

У жителя Пскова Виталия Зайцева оба ребенка занимаются в Ледовом дворце. Дочка посещает занятия по фигурному катанию, сын осваивает хоккей. Тренировки начинаются уже в семь утра.

Проект нового катка на Запсковье.

«Проблема в транспортной доступности, - считает он. - Не у всех есть возможность с Запсковья или из Любятово возить ребенка, нет времени, нет автомобиля, а отправлять одного на автобусе с баулом не каждый отважится, особенно, если ребенок пока маленький. Плюс всё варится в одном месте, а в спорте конкуренция имеет огромное положительное значение. Она даст толчок к развитию. Можно будет хоть каждую неделю проводить соревнования по хоккею между двумя площадками. В Петербурге такие домашние игры проходят каждые выходные, уровень мастерства растет на глазах, а наши выезжают редко, наигранности нет. Чем больше будет развита инфраструктура, тем больше выиграют жители: дети при деле, родители спокойны. Мальчишки смогут энергию выплеснуть в спорте, а не в дурных делах».

Виталий Зайцев – бизнесмен. Под его управлением находится бизнес-центр «Новая слобода». Он возродил к жизни бассейн «Электрон». Строительство второй ледовой арены – его идея. Однако понравилась она не всем. Место выбрано на дальнем Запсковье, где у новой «Ленты» простаивает пустырь.

«Локация имеет первостепенное значение, – поясняет предприниматель. - Этот участок идеально располагается с точки зрения доступности для жителей, здесь плотная застройка, детям и родителям удобно в шаговой доступности иметь каток. А если его вынести куда-то за кольцевую дорогу, будут сложности с доставкой детей на тренировки».

Как только появилась информация о строительстве катка, несколько человек из числа тех, кто живет неподалеку, начали накидывать идеи: а давайте бассейн построим, а давайте школу, а давайте парковку, а давайте парк.

Фантазировать можно хоть о строительстве космодрома под своими окнами. Но его никто построить не предлагает. А каток – предлагают. Нет желающих вложиться в бассейн или выделить деньги на новую школу. Пока что выбор простой, каток или пустырь. Зная аппетиты застройщиков многоквартирных домов, можно смело предполагать, что пустырем ему стоять недолго останется.

Как нет сомнений, что в городе вообще и на Запсковье в частности не хватает объектов социальной инфраструктуры. Школа нужна, кто бы спорил. В Пскове 8 тысяч детей занимаются во вторую смену, а школу строят пока только одну, на 825 мест на улице Юбилейной, то есть школ нужно десять, в том числе, на Запсковье. И бассейн нужен. И зеленую зону хотелось бы рядом с выросшим у «Ленты» за последние годы «человейником». И парковочных мест не хватает. Беда местных жителей в том, что застройщики активно осваивают все новые территории, а социальная инфраструктура критически не поспевает за темпами ввода жилья. Сейчас на одну головную боль может стать меньше, появится современный спортивный объект.

«Если будет большое противодействие, никакой инвестиционный проект на этом участке реализован не будет, - Виталий Зайцев готов скорректировать свои планы. – От идеи катка мы вообще откажемся, локация имеет первостепенное значение».

Проект нового катка на Запсковье.

Окупить проект он рассчитывает за пять-шесть лет. Реализован он будет именно в формате катка, без громадных трибун, зрительских мест будет 300-500. Объект будет предназначен в большей степени для тренировок, а для соревнований все так же будет задействован Ледовый дворец.

Инвестор нашел поддержку своей идеи в областном комитете по спорту, наладил контакты с федеральным Минспорта. Скорее всего, будет задействован механизм государственно-частного партнерства, что позволит предоставлять социальные часы бесплатно или по очень льготным ценам. Да и в целом стоимость льда будет точно не выше, чем в Ледовом дворце, а то и снизится в обоих учреждениях за счет конкуренции.

«Конкуренция – двигатель прогресса. Нет ее – болото», - констатирует инвестор.

Уже принято принципиальное решение о вынесении вопроса по строительству катка на публичные слушания. Если решат жители города растить новых липницких и овечкиных на запсковском льду, значит, так тому и быть.

Юлия Магера

Теги: #городская среда #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы результатами выборов?
В опросе приняло участие 700 человек
24.09.2021, 17:520 Пыталовский суд оштрафовал жителя Литвы за незаконное пересечение границы РФ 24.09.2021, 17:500 Библиотеки модернизируют в четырех районах Псковской области 24.09.2021, 17:490 Псковичи поделятся практикой жизнеустройства людей с ментальной инвалидностью 24.09.2021, 17:460 Круговое движение снижает аварийность на дорогах Пскова - ГИБДД
24.09.2021, 17:320 В Псковской области у детей стали в три раза чаще выявлять заболевания костей 24.09.2021, 17:290 Причиной отсутствия отопления в Плюссе названы технические проблемы 24.09.2021, 17:230 Митрополит Тихон вошел в состав совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников 24.09.2021, 17:210 Фотофакт: В Финском парке Пскова устранили последствия ночного хулиганства
24.09.2021, 17:180 «Дамочка, прощай!»: директора псковского завода «Зенча» увезли на «скорой» с места ДТП 24.09.2021, 17:160 Почти 400 тысяч нарушений зафиксировали с помощью дорожных камер в Псковской области 24.09.2021, 17:070 В Псковском драмтеатре проданы все билеты на взрослые спектакли до 6 октября 24.09.2021, 17:052 Долги пушкиногорской гостиницы погасят за счет резервного фонда области
24.09.2021, 17:012 Стали известны обстоятельства гибели главы пермского управления СК 24.09.2021, 16:540 На реконструкцию и строительство мостов в регионах направят почти 300 млрд рублей 24.09.2021, 16:500 Василий Осипов проверил доступность переходов на Чудской для маломобильных граждан 24.09.2021, 16:480 В четвертьфинал всероссийского чемпионата по мини-футболу вышли псковские адвокаты
24.09.2021, 16:471 В Пскове хотят «уйти» от нерегулируемых пешеходных переходов 24.09.2021, 16:440 В Сети появилась визуализация нового медицинского корпуса псковского вуза 24.09.2021, 16:412 Псковские випы и их вторые половинки в соцсетях 24.09.2021, 16:330 Исчезнувшую в Пскове мозаику советской эпохи вернут на место после ремонта
24.09.2021, 16:2814 Лев Шлосберг: Желаю всем не бояться и не останавливаться, мы дойдем до свободы 24.09.2021, 16:243 Льда на вас не хватает 24.09.2021, 16:170 Возобновила работу баня в микрорайоне «Псковкирпич» на улице Боровой 24.09.2021, 16:140 «Губернаторский» мандат депутата Псковского областного Собрания передали Олегу Савельеву
24.09.2021, 16:131 Социального работника из Бежаниц осудили за мошенничество 24.09.2021, 16:130 Жириновский передал мандат депутата Псковского областного Собрания координатору реготделения ЛДПР 24.09.2021, 16:120 На 50-й показ бэби-спектакля «Год Жирафа» приглашает псковский театр 24.09.2021, 16:080 Удовлетворено заявление Михаила Сорокина о прекращении полномочий председателя Печорского районного суда
24.09.2021, 16:070 Актриса Елена Драпеко отказалась от мандата депутата Псковского областного Собрания 24.09.2021, 16:030 ПсковГУ перестал списывать плату за общежитие автоматически, студентам придется идти в кассу 24.09.2021, 15:510 Великолучане могут привиться от коронавируса и гриппа в выходные дни 24.09.2021, 15:470 В Гдове водитель УАЗа не заметил «Ладу» и совершил ДТП
24.09.2021, 15:390 Акция «Ты стол накрыл на шестерых…» пройдет в Пскове 24.09.2021, 15:370 Более 60 человек погибли в ДТП на псковских дорогах с начала года 24.09.2021, 15:330 Обходить болота стороной советует псковичам МЧС 24.09.2021, 15:250 Определены победители творческого конкурса «Псков. Любовь»
24.09.2021, 15:190 Подозреваемого в краже туй с кладбища в Острове устанавливает полиция 24.09.2021, 15:140 Вокзалы в Пушкинских Горах и Новоржеве отремонтируют на 8,6 млн рублей 24.09.2021, 15:040 Сигареты пытались перевезти через границу в Псковской области в вагонах с углем 24.09.2021, 15:030 Полиция проводит проверку по факту порчи имущества в Финском парке Пскова
24.09.2021, 15:020 Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Состояние аварийности на дорогах Псковской области» 24.09.2021, 14:554 Голикова: Более 250 млрд рублей направят на выплаты неполным семьям 24.09.2021, 14:460 Эко-занятие прошло в псковской коррекционной школе 24.09.2021, 14:310 Жителя Куньи будут судить за угон автомобиля
24.09.2021, 14:260 «Особое мнение» Льва Шлосберга: оценка итогов выборов и будущее псковского «Яблока». ВИДЕО 24.09.2021, 14:207 «Стыд и позор!»: губернатор прокомментировал акт вандализма в Пскове и анонсировал установку камер 24.09.2021, 14:143 Вячеслав Федюнин уходит с поста гендиректора Фонда инвестразвития Псковской области 24.09.2021, 14:130 Бонусы СберСпасибо можно обменять на скидку в PEGAS Touristik
24.09.2021, 14:130 Объем производства резиновых изделий снизился в Псковской области 24.09.2021, 14:060 Дороги в пяти районах Псковской области перекроют из-за проведения ралли 24.09.2021, 14:020 Центризбирком утвердил итоги выборов в Госдуму 24.09.2021, 13:590 Три псковички лишились более 2 млн рублей после общения с мошенниками
24.09.2021, 13:521 Администрация Печорского района «забыла» указать мост в документации на ремонт дороги 24.09.2021, 13:500 В ФНС разъяснили, как оплатить имущественные налоги 24.09.2021, 13:451 Женщина провалилась в люк в Пскове 24.09.2021, 13:420 Пскович завоевал «серебро» на Кубке мира по кикбоксингу
24.09.2021, 13:380 Офис Сбера переформатируют на дальнем Завеличье в Пскове 24.09.2021, 13:352 «Единая Россия» получила 324 мандата в Госдуму из 450 24.09.2021, 13:340 Появился график бесплатных экскурсий в День туризма в Псковской области 24.09.2021, 13:280 Удар метлой обернулся для жителя Куньинского района судом
24.09.2021, 13:166 Полиция ищет виновников погрома в Финском парке Пскова 24.09.2021, 13:095 Уровень заболеваемости COVID-19 в Псковской области превысил показатели июля 24.09.2021, 13:060 В Гидрометцентре рассказали, когда в Псков вернется солнце 24.09.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Львом Шлосбергом
24.09.2021, 12:532 Пермский стрелок пришел в сознание и утверждает, что ничего не помнит 24.09.2021, 12:520 «Хайпожоры»: Почему итоги выборов можно подводить до голосования? ВИДЕО 24.09.2021, 12:514 Названы категории водителей, обязанных пройти техосмотр с 1 октября 24.09.2021, 12:415 Олег Брячак откажется от зарплаты депутата в областном Собрании
24.09.2021, 12:380 Концерты в честь 110-летнего юбилея Анастасиевской часовни пройдут в псковской филармонии 24.09.2021, 12:250 Оборот торгового эквайринга СберБанка на Северо-Западе достиг 1 трлн рублей 24.09.2021, 12:242 Псковичам рассказали, почему важно вовремя заплатить имущественные налоги 24.09.2021, 12:163 Общественный штаб подтвердил правильность расшифровки результатов ДЭГ в Москве - Венедиктов
24.09.2021, 12:140 Интерактив: Горячей воды нет из-за отсутствия холодной 24.09.2021, 12:100 Псковская областная прокуратура организовала экскурсии для детей 24.09.2021, 12:010 Жительницу Новосокольнического района под конвоем отправили в колонию 24.09.2021, 11:5811 Еще 149 человек заразились коронавирусом в Псковской области, пятеро умерли
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.