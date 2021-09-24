Спорт

Льда на вас не хватает

Проект второй ледовой арены в Пскове презентовал инвестор на прошлой неделе. Однако строительство оказалось под угрозой срыва. Псковская Лента Новостей узнала, что может пойти не так.

Не пошло

Существующий в Пскове единственный Ледовый дворец на Завеличье сдали ровно десять лет назад к выборам в Госдуму. Нынешняя инициатива – частная. Казалось бы, главной «Бабой Ягой против» должна выступать государственная спортшкола «Олимп», в состав которой в этом году вошел Ледовый. Однако ее руководитель Артур Акавов демонстрирует поддержку проекта:

«Льда в городе не хватает. Считается, что на сто тысяч человек нужна хотя бы одна ледовая арена, то есть у нас их уже должно быть больше двух. Только для тех, кто уже занимается, нужно, навскидку, еще пять-шесть часов льда каждый день».

Не опасается Артур Акавов и оттока кадров в новое учреждение. Он уверен, что не каждый рискнет уходить к частнику из государственной спортшколы, где иногородним тренерам снимают квартиры. Зато для немногочисленных специалистов появится возможность подработать.

«Я здесь вижу только здоровую конкуренцию, – выражает Артур Акавов свое отношение к проекту. - Больше детей смогут заниматься хоккеем и фигурным катанием. За счет численности получается отбор и какой-то результат, чем больше детей занимается, тем выше они смогут поднять свой профессиональный уровень».

Проект нового катка на Запсковье.

Председатель Федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников говорит о том, что желающих заниматься хватит на обе площадки.

«Очень хорошее и правильное событие, дай бог, чтобы оно произошло. У нас сейчас Ледовый перегружен, расписание там очень плотное, востребованность достаточно серьезная, - отмечает он. - Я еще несколько лет назад публично говорил о том, что нужна вторая ледовая арена и даже третья. В Финляндии есть город, где проживает сорок тысяч человек, построены четыре крытых ледовых дворца и двадцать пять открытых площадок с искусственным льдом. Все они востребованы. У нас только ледовый дворец в Пскове и каток «Айсберг» в Великих Луках. Несколько лет назад рассматривался вариант построить еще одну арену в центре области, например, в Острове, но что-то не пошло».

Простой выбор

У жителя Пскова Виталия Зайцева оба ребенка занимаются в Ледовом дворце. Дочка посещает занятия по фигурному катанию, сын осваивает хоккей. Тренировки начинаются уже в семь утра.

Проект нового катка на Запсковье.

«Проблема в транспортной доступности, - считает он. - Не у всех есть возможность с Запсковья или из Любятово возить ребенка, нет времени, нет автомобиля, а отправлять одного на автобусе с баулом не каждый отважится, особенно, если ребенок пока маленький. Плюс всё варится в одном месте, а в спорте конкуренция имеет огромное положительное значение. Она даст толчок к развитию. Можно будет хоть каждую неделю проводить соревнования по хоккею между двумя площадками. В Петербурге такие домашние игры проходят каждые выходные, уровень мастерства растет на глазах, а наши выезжают редко, наигранности нет. Чем больше будет развита инфраструктура, тем больше выиграют жители: дети при деле, родители спокойны. Мальчишки смогут энергию выплеснуть в спорте, а не в дурных делах».

Виталий Зайцев – бизнесмен. Под его управлением находится бизнес-центр «Новая слобода». Он возродил к жизни бассейн «Электрон». Строительство второй ледовой арены – его идея. Однако понравилась она не всем. Место выбрано на дальнем Запсковье, где у новой «Ленты» простаивает пустырь.

«Локация имеет первостепенное значение, – поясняет предприниматель. - Этот участок идеально располагается с точки зрения доступности для жителей, здесь плотная застройка, детям и родителям удобно в шаговой доступности иметь каток. А если его вынести куда-то за кольцевую дорогу, будут сложности с доставкой детей на тренировки».

Как только появилась информация о строительстве катка, несколько человек из числа тех, кто живет неподалеку, начали накидывать идеи: а давайте бассейн построим, а давайте школу, а давайте парковку, а давайте парк.

Фантазировать можно хоть о строительстве космодрома под своими окнами. Но его никто построить не предлагает. А каток – предлагают. Нет желающих вложиться в бассейн или выделить деньги на новую школу. Пока что выбор простой, каток или пустырь. Зная аппетиты застройщиков многоквартирных домов, можно смело предполагать, что пустырем ему стоять недолго останется.

Как нет сомнений, что в городе вообще и на Запсковье в частности не хватает объектов социальной инфраструктуры. Школа нужна, кто бы спорил. В Пскове 8 тысяч детей занимаются во вторую смену, а школу строят пока только одну, на 825 мест на улице Юбилейной, то есть школ нужно десять, в том числе, на Запсковье. И бассейн нужен. И зеленую зону хотелось бы рядом с выросшим у «Ленты» за последние годы «человейником». И парковочных мест не хватает. Беда местных жителей в том, что застройщики активно осваивают все новые территории, а социальная инфраструктура критически не поспевает за темпами ввода жилья. Сейчас на одну головную боль может стать меньше, появится современный спортивный объект.

«Если будет большое противодействие, никакой инвестиционный проект на этом участке реализован не будет, - Виталий Зайцев готов скорректировать свои планы. – От идеи катка мы вообще откажемся, локация имеет первостепенное значение».

Проект нового катка на Запсковье.

Окупить проект он рассчитывает за пять-шесть лет. Реализован он будет именно в формате катка, без громадных трибун, зрительских мест будет 300-500. Объект будет предназначен в большей степени для тренировок, а для соревнований все так же будет задействован Ледовый дворец.

Инвестор нашел поддержку своей идеи в областном комитете по спорту, наладил контакты с федеральным Минспорта. Скорее всего, будет задействован механизм государственно-частного партнерства, что позволит предоставлять социальные часы бесплатно или по очень льготным ценам. Да и в целом стоимость льда будет точно не выше, чем в Ледовом дворце, а то и снизится в обоих учреждениях за счет конкуренции.

«Конкуренция – двигатель прогресса. Нет ее – болото», - констатирует инвестор.

Уже принято принципиальное решение о вынесении вопроса по строительству катка на публичные слушания. Если решат жители города растить новых липницких и овечкиных на запсковском льду, значит, так тому и быть.

Юлия Магера