Пскович вошел в десятку лучших водителей на ралли «Трофей Александра Невского»

Псковский водитель Павел Захарченко вошел в десятку лучших водителей Кубка Содружества «Трофей Александра Невского», который прошел в Новгородской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Фото: ФАСПО

Календарь престижной серии в этом году открыло ралли «Суворов», проходившее в Новгородской области. Эта гонка стала первой в истории Кубка, проведённой за пределами Псковской области, что стало возможным благодаря сотрудничеству автомобильных федераций двух регионов.

Двукратный чемпион России Денис Ростилов лидирует в абсолютном зачёте по итогам двух первых этапов. Победа на ралли «Суворов» принесла Ростилову 20 зачётных очков. Вторую позицию в общем зачёте занимает чемпион России 2024 года Клим Гаврилов, также финишировавший на подиуме в Новгородской области. Замыкает тройку сильнейших семикратный победитель национального первенства Андрей Жигунов.

В десятку лучших пилотов Кубка также входит представитель Псковской области Павел Захарченко. Свою высокую позицию он обеспечил победой в зачёте 1600Н на втором этапе серии – ралли «Струги Красные», которое стало заключительным зимним стартом «Трофея Александра Невского». Впервые в истории серии программа включала в себя две зимние гонки.

Следующим этапом Кубка Содружества станет ралли «Голубые озёра», которое традиционно принимает Пустошкинский и Себежский муниципальные округа. Гонка пройдёт в рамках шестого этапа Кубка России с 23 по 26 апреля. Финальный этап серии пройдет в рамках 11-го этапа Кубка России по ралли - ралли «Пушкинские Горы».

Отмечается, что Кубок Содружества «Трофей Александра Невского» ведёт свою историю с 2012 года. Многолетняя поддержка серии осуществляется при содействии правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова.

Победители Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» по итогам сезона получат эксклюзивные кованые кубки ручной работы псковских кузнецов. Каждый такой трофей украшен уникальным гербом-печатью. Победителям также вручат именные свидетельства обладателя «Трофея Александра Невского».