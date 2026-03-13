 
Спорт

Пскович вошел в десятку лучших водителей на ралли «Трофей Александра Невского»

0

Псковский водитель Павел Захарченко вошел в десятку лучших водителей Кубка Содружества «Трофей Александра Невского», который прошел в Новгородской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Фото: ФАСПО

Календарь престижной серии в этом году открыло ралли «Суворов», проходившее в Новгородской области. Эта гонка стала первой в истории Кубка, проведённой за пределами Псковской области, что стало возможным благодаря сотрудничеству автомобильных федераций двух регионов. 

Двукратный чемпион России Денис Ростилов лидирует в абсолютном зачёте по итогам двух первых этапов. Победа на ралли «Суворов» принесла Ростилову 20 зачётных очков. Вторую позицию в общем зачёте занимает чемпион России 2024 года Клим Гаврилов, также финишировавший на подиуме в Новгородской области. Замыкает тройку сильнейших семикратный победитель национального первенства Андрей Жигунов. 

В десятку лучших пилотов Кубка также входит представитель Псковской области Павел Захарченко. Свою высокую позицию он обеспечил победой в зачёте 1600Н на втором этапе серии – ралли «Струги Красные», которое стало заключительным зимним стартом «Трофея Александра Невского». Впервые в истории серии программа включала в себя две зимние гонки. 

Следующим этапом Кубка Содружества станет ралли «Голубые озёра», которое традиционно принимает Пустошкинский и Себежский муниципальные округа. Гонка пройдёт в рамках шестого этапа Кубка России с 23 по 26 апреля. Финальный этап серии пройдет в рамках 11-го этапа Кубка России по ралли - ралли «Пушкинские Горы». 

Отмечается, что Кубок Содружества «Трофей Александра Невского» ведёт свою историю с 2012 года. Многолетняя поддержка серии осуществляется при содействии правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова. 

Победители Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» по итогам сезона получат эксклюзивные кованые кубки ручной работы псковских кузнецов. Каждый такой трофей украшен уникальным гербом-печатью. Победителям также вручат именные свидетельства обладателя «Трофея Александра Невского».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026