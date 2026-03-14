Федерация хоккея Псковской области опубликовала календарь игр на март, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации хоккея.
Фото: Федерация хоккея Псковской области
Календарь игр на 14 — 22 марта:
14 марта (суббота) Великие Луки
12:45. «Невель» — «Евро-Керамика»
1/4 финала, Чемпионат области
21 марта (суббота)
13:00. «Родина» — «Чайка» (40+)
14:30. «Гвардия» — «Чайка» (40+)
17:15. «Евро-Керамика» — «Барсы»
3-й матч за 3-е место (40+)
20:00. «Гвардия ВДВ» — «Звезда» (50+)
22 марта (воскресенье)
12:15. «Родина» — «Плесков»
2-й матч за 3-е место (50+)
13:30. «Красногородск» — «Дружина»
2-й матч за 1-е место (50+)
16:00. «Псков» — «Барсы» (область)
18:30. «Родина» — «Легион»
1/4 финала, Чемпионат области
22 марта (воскресенье) Великие Луки
15:00. «ЛукиСпорт» — «Порхов» (область)