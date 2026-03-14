 
Спорт

Мастер-класс от чемпиона NBA пройдет в Пскове 16 марта

0

16 марта в 15:00 в спорткомплексе «БАРС» (набережная реки Великой, 16)  первый российский чемпион NBA, бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата Европы поделится секретами своего успеха, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской региональной федерации баскетбола.

Фото: Псковская региональная федерация баскетбола

«Это редкая возможность из первых уст узнать, как «выжать максимум» из своего таланта и пробиться в мировой баскетбол», - отметили в ПРФБ.

Что ждет участников?

  • Разбор реальных игровых ситуаций от профессионала мирового уровня
  • Демонстрация техник, которые работают в NBA
  • Практические советы по физической и психологической подготовке

А также живое общение: каждый сможет задать вопрос, сделать памятное фото и получить автограф спортсмена.

Вход свободный.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026