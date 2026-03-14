Мастер-класс от чемпиона NBA пройдет в Пскове 16 марта

16 марта в 15:00 в спорткомплексе «БАРС» (набережная реки Великой, 16) первый российский чемпион NBA, бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата Европы поделится секретами своего успеха, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской региональной федерации баскетбола.

«Это редкая возможность из первых уст узнать, как «выжать максимум» из своего таланта и пробиться в мировой баскетбол», - отметили в ПРФБ.

Что ждет участников?

Разбор реальных игровых ситуаций от профессионала мирового уровня

Демонстрация техник, которые работают в NBA

Практические советы по физической и психологической подготовке

А также живое общение: каждый сможет задать вопрос, сделать памятное фото и получить автограф спортсмена.

Вход свободный.