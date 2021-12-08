Спорт

Александр Братчиков: В согласительную комиссию поступило 16 обращений

Первое заседание согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» прошло стенах регионального парламента в Пскове 8 декабря. Об итогах этого мероприятия рассказал вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

— Александр Николаевич, как прошло сегодняшнее заседание согласительной комиссии? Насколько все то, что депутаты обсуждали, удалось воплотить в жизнь?

— Достаточно многое удалось воплотить. Отмечу, что большую часть вопросов удалось снять в рамках работы комитета по бюджету, финансам и налоговой политики. Сегодня, соответственно, мы обсуждали те моменты, которые не решили на заседании комитета, потому что не смогли получить те ответы, которые бы устроили депутатов. Сегодня на эти вопросы в полном составе отвечала администрация Псковской области.

В первую очередь хотелось бы поблагодарить губернатора и отметить работу администрации. По каждому вопросу, который на заседании комитета не был снят, сегодня мы получили исчерпывающий ответ. Не просто абстрактные сроки, а конкретные даты, решения, и, что немаловажно, мы видим деньги, которые закладываются в бюджет 2022-2024 годов. Мы понимаем, что если деньги будут заложены в бюджет, то эти решения вопросов доведут до конца.

— Как дальше будет выстраиваться работа согласительной комиссии?

— В согласительную комиссию поступило 16 обращений уже на 2022 год. Сегодня передаем их в администрацию и определяем, как будет выстраиваться работа согласительной комиссии уже на следующей неделе для того, чтобы внести поправки в бюджет 2022 года.

— А о чем говорится в этих обращениях?

— Обращения достаточно разнообразные. Есть глобальные, поступившие от города Пскова. Но там системные вопросы, которые касаются межбюджетных отношений, что очень важно не только для Пскова, но и для других муниципалитетов. Есть и достаточно простые обращения. Они поступили от фракций, которые также входят в Псковское областное Собрание, это и ЛДПР, и «Яблоко». Мы их подробно рассмотрим на дальнейших заседаниях согласительной комиссии. По большому счету, все они касаются наших избирателей. Это то, что их интересует, что их волнует.

— Александр Николаевич, поступали ли наказы с вашего избирательного округа?

— Да, и с моего округа наказы тоже поступали. Один из вопросов — это стимулирование спортсменов и их тренеров на высокие достижения.

— Это потребует каких-то финансовых затрат?

— Безусловно. Я хотел бы, чтобы наш регион прославлялся. Если спортсмены прославляют наш регион, достигают высоких результатов на соревнованиях всероссийского уровня, а тем более — на международном, они, соответственно, должны поощряться. Это также будем обсуждать в рамках согласительной комиссии. Я выступлю с инициативой и постараюсь, чтобы ее все поддержали.

Беседовал Михаил Синёв