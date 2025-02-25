Спорт

Пскович поборется за титул «Богатырь всея Руси» в телешоу на СТС

Ветеран боевых действий, велогонщик-паралимпиец Дмитрий Ющенко из Пскова поборется за титул «Богатырь всея Руси» и 10 миллионов рублей 9 марта в 17:00 на праздничной премьере шоу «Богатырские игры». Болеть за него и ещё 99 героев будет тройка ведущих: Михаил Пореченков, Дмитрий Масленников и Ника Здорик, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе телеканала СТС.

Фото здесь и далее: СТС

Участник из Пскова — Дмитрий Ющенко — в своё время лишился ноги, но трагедия не остановила его занятия спортом. Дмитрий Ющенко может пробежать на протезе сорок два километра, также участвует в соревнованиях по велосипедному спорту и триатлону.

«Ранее проходил кастинг в шоу "Суперниндзя". Тогда на трассе мой протез упал, и меня скатило вниз. В этот раз постараюсь не подвести, биться до конца, представить свой город, показать, что есть люди, не падающие духом, независимо от сложностей и травм, — говорит он. — Спорт для меня был лучшей мотивацией на этапе реабилитации. Тогда я стал посещать тренажёрный зал и бассейн, а однажды увидел единомышленников, бегающих по Пскову, загорелся этим, тоже начал бегать и стал первым человеком в стране, преодолевшим марафон на одной ноге».

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Соперниками псковского марафонца станут актёры Влад Канопка и Иван Жвакин, телеведущий и врач Александр Мясников, фитнес-блогер Алексей Столяров, музыкант Натан, а также «богатыри» со всей страны, в числе которых: пожарный-спасатель, звёздный телохранитель, коллекционер пауков, пилот медицинского вертолёта, хоккеистка, исторический реконструктор, будущий режиссёр, садовод, банщик и другие.

В новом шоу участники стоят в планке на выживание, разматывают километровые клубки, устраивают бои с колотушками, крутят рыбацкую сетку весом в одну тонну, играют в богатырские салки, удерживают тяжёлые брёвна, толкают 115-килограммовую стену и проходят другие испытания в павильоне «Мосфильма», вмещающем 1500 зрителей. В итоге победителями станут всего двое — «богатырь» и «богатырша», которые разделят приз 10 миллионов рублей.