Пскович поборется за титул «Богатырь всея Руси» в телешоу на СТС

Ветеран боевых действий, велогонщик-паралимпиец Дмитрий Ющенко из Пскова поборется за титул «Богатырь всея Руси» и 10 миллионов рублей 9 марта в 17:00 на праздничной премьере шоу «Богатырские игры». Болеть за него и ещё 99 героев будет тройка ведущих: Михаил Пореченков, Дмитрий Масленников и Ника Здорик, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе телеканала СТС.
Фото здесь и далее: СТС
Участник из Пскова — Дмитрий Ющенко — в своё время лишился ноги, но трагедия не остановила его занятия спортом. Дмитрий Ющенко может пробежать на протезе сорок два километра, также участвует в соревнованиях по велосипедному спорту и триатлону.
Соперниками псковского марафонца станут актёры Влад Канопка и Иван Жвакин, телеведущий и врач Александр Мясников, фитнес-блогер Алексей Столяров, музыкант Натан, а также «богатыри» со всей страны, в числе которых: пожарный-спасатель, звёздный телохранитель, коллекционер пауков, пилот медицинского вертолёта, хоккеистка, исторический реконструктор, будущий режиссёр, садовод, банщик и другие.
В новом шоу участники стоят в планке на выживание, разматывают километровые клубки, устраивают бои с колотушками, крутят рыбацкую сетку весом в одну тонну, играют в богатырские салки, удерживают тяжёлые брёвна, толкают 115-килограммовую стену и проходят другие испытания в павильоне «Мосфильма», вмещающем 1500 зрителей. В итоге победителями станут всего двое — «богатырь» и «богатырша», которые разделят приз 10 миллионов рублей.