Двум псковским борцам присвоили разряды кандидатов в мастера спорта по самбо

Двум борцам из Псковской области присвоили разряды кандидатов в мастера спорта по самбо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.
Фото: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»
С 14 по 17 января в Великих Луках прошли всероссийские соревнования по самбо среди мужчин и женщин, а также по боевому самбо среди мужчин, посвященные подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. На них воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество» Денис Татаров и Михаил Марденский выполнили нормативы для присвоения соответствующего разряда.
Ранее сообщалось, что воспитанник СШОР «Экспресс» города Великие Луки, спортсмен Клуба единоборств «Отечество - Псковская область» Кирилл Титов также участвовал в этих соревнованиях и выполнил норматив мастера спорта России по боевому самбо.