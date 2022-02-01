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Спорт

Двум псковским борцам присвоили разряды кандидатов в мастера спорта по самбо

01.02.2022 20:38|ПсковКомментариев: 0

Двум борцам из Псковской области присвоили разряды кандидатов в мастера спорта по самбо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Фото: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

С 14 по 17 января в Великих Луках прошли всероссийские соревнования по самбо среди мужчин и женщин, а также по боевому самбо среди мужчин, посвященные подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. На них воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество» Денис Татаров и Михаил Марденский выполнили нормативы для присвоения соответствующего разряда. 

«В соответствии с выполнением разрядных норм и требовании единой классификации присвоен спортивный разряд кандидата в мастера спорта по самбо воспитанникам СШОР "Экспресс", спортсменам КСЕ "Отечество" Денису Татарову и Михаилу Марденскому», - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что воспитанник СШОР «Экспресс» города Великие Луки, спортсмен Клуба единоборств «Отечество - Псковская область» Кирилл Титов также участвовал в этих соревнованиях и выполнил норматив мастера спорта России по боевому самбо.

Теги: #самбо #Псковская область #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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