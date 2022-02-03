Спорт

На международных соревнованиях по биатлону пскович попал в пятерку сильнейших

Спортсмен из Пскова Глеб Макеев занял четвертое место на международных соревнованиях по биатлону в городе Химки Московской области и попал на цветочную церемонию. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил тренер спортивной школы олимпийского резерва «Ника» Олег Макеев.

Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»

Соревнования начались 31 января и продолжатся до 6 февраля. Спортивную школу «Ника» на них представляет команда из пяти человек — двух девочек и трех мальчиков в возрасте от 11-12 лет.

Глеб Макеев занял четвертое место в индивидуальной гонке. Всего в ней приняли участие 75 спортсменов. «Другие участники нашей команды тоже неплохо выступили, девочки заняли 27 и 34 места. Не очень хорошо отстрелялись — у нас нет специального стрельбища, негде готовиться. Такая вот трудность», - признался Олег Макеев и добавил, что результат Глеба также оказался ниже из-за недостаточно точной стрельбы.

Тренер отметил, что до пандемии коронавируса на соревнования в Химки приезжали спортсмены из Франции, Китая, Молдавии и Белоруссии, но в этом году в них приняли участие только россияне и белорусы.

«Глеб справился нормально, он и в Мурманске у меня был первым, в Магнитогорске был пятым в индивидуальной гонке, допустил три промаха, тоже плохо отстрелялся. Будем работать», - добавил Олег Макеев.