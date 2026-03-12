Команда ПсковГУ победила в 17-й спартакиаде вузов по настольному теннису

В Пскове завершился финал по настольному теннису в рамках 17-й спартакиады вузов. В соревнованиях приняли участие 18 спортсменов из трёх ведущих учебных заведений региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Победу одержала команда Псковского государственного университета (Псков ГУ).

Второе место заняла команда Великолукской государственной сельскохозяйственной академии (ВГСХ).

Замкнула тройку призёров команда УФСИН, получившая бронзовые медали.