Команда ПсковГУ победила в 17-й спартакиаде вузов по настольному теннису

В Пскове завершился финал по настольному теннису в рамках 17-й спартакиады вузов. В соревнованиях приняли участие 18 спортсменов из трёх ведущих учебных заведений региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Победу одержала команда Псковского государственного университета (Псков ГУ).

Второе место заняла команда Великолукской государственной сельскохозяйственной академии (ВГСХ). 

Замкнула тройку призёров команда УФСИН, получившая бронзовые медали.

«Поздравляем всех участников с ярким завершением турнира! Спартакиада продолжает накалять страсти», - отметили в Центре спортивной подготовки.
