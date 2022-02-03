Спорт

Второй день лыжных гонок стартовал в Островском районе

Второй день Чемпионата и Первенства Псковской области по лыжным гонкам стартовал в Островском районе сегодня, 6 февраля, в 12.00. Об этом Псковской Ленте Новостей региональной федерации лыжных гонок.

По итогам гонки свободным стилем станет известна тройка команд-лидеров в общем зачете. Соревнования проходят в спортивно-оздоровительном центре «Юность» в Островском районе.

Напомним, печорские спортсмены стали лучшими по результатам первого дня Чемпионата и Первенства Псковской области по лыжным гонкам.