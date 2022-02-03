Спорт

Печорские спортсмены стали лучшими по результатам первого дня лыжных гонок

Печорские спортсмены стали лучшими по результатам первого дня Чемпионата и Первенства Псковской области по лыжным гонкам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации лыжных гонок.

Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

«По результатам выступления в гонке классикой наибольшее количество очков набрала команда Печорского района (7524 очка), второй результат у команды города Пскова (6858), третий результат у команды Невельского района (6451)», - говорится в сообщении.

Завтра, 6 февраля, по итогам гонки свободным стилем станет известна тройка команд-лидеров в общем зачете. Старт гонки свободным стилем намечен на 12.00.

Соревнования проходят в спортивно-оздоровительном центре «Юность» в Островском районе.

С протоколами результатов первого дня соревнования можно ознакомиться здесь.