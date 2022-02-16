Спорт

Фигуристка Трусова заявила, что ненавидит фигурное катание и никогда не выйдет на лед

Российская фигуристка Александра Трусова, завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине, после произвольной программы устроила истерику в подтрибунном помещении.

В четверг Трусова заняла второе место по сумме двух программ, набрав 251,73 балла. Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпийских игр (255,95). Россиянки выступали в Пекине на фоне допинг-скандала вокруг Камилы Валиевой, сообщает РИА Новости.

Ранее сборная страны завоевала золото в командных соревнованиях, тренеры имели право на две замены по ходу турнира, но не сделали ни одной - таким образом, золотые медали завоевали минимальное количество спортсменов (в женском одиночном катании в обеих программах выступала Валиева).

«Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лед! У всех есть золотая медаль, а у меня нет», - сказала Трусова.

Позже, на пресс-конференции, она объяснила свои эмоции: «Я три года не выигрывала соревнования. Думала, что это потому, что катаюсь с ошибками. Сегодня я сделала все, но все равно не выиграла», отметила она.

Александре Трусовой 17 лет, она бронзовый призер чемпионата мира, также на ее счету две бронзовые медали чемпионатов Европы. 17-летняя Щербакова является действующей чемпионкой мира.