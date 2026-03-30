Десятый юбилейный полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в Пскове 23 мая

Десятый юбилейный полумарафон «ЗаБег.РФ» состоится в Пскове 23 мая. В этом году на старт выйдет около 1200 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Организатор – «Лига Героев» при поддержке министерства спорта Псковской области, правительства Псковской области и администрации города Пскова.

«Для нас крайне волнительно отмечать этот первый большой юбилей «ЗаБега.РФ». Десять лет назад, когда мы проводили «ЗаБег» впервые, объединив всего 10 городов, всей команде это казалось крайне смелым шагом. Сегодня, оглядываясь назад, мы с гордостью осознаем, что наш проект перерос в глобальную идею, охватившую не только всю страну, но и более 30 зарубежных государств. Благодаря высочайшим стандартам качества, выработанным годами, «ЗаБег.РФ» стал доброй традицией для сотен тысяч любителей бега по всему миру, которая доказывает: бег объединяет. Будем рады видеть каждого, кто захочет стать частью этой десятилетней истории, на старте 23 мая!» – прокомментировала руководитель оргкомитета полумарафона «Забег.РФ» Ксения Шойгу.

Полумарафон пройдет в 10-й раз и стартует одновременно во всех регионах РФ от Камчатки до Калининграда. Всего на старт выйдет более 200 000 бегунов по всей России. Организаторы предлагают четыре дистанции на выбор: 1 км, ПСБ 5 км, 10 км или 21,1 км. Стать участником может любой желающий от 6 лет.

В 2023 году к забегу впервые присоединились первые пять стран, а в этом году его география расширится – 23 мая вместе с Россией побегут еще более 30 стран мира. Там мероприятие пройдет под названием One Run и соберёт более 45 000 человек. Время старта может отличаться в зависимости от часовых поясов, специфики и погодных условий.

Старт и финиш всех дистанций состоится в самом центре города, на стадионе «Машиностроитель», а маршруты проложены с видом на самые знаковые места Пскова. Участники смогут увидеть исторический Псков с его древними крепостными стенами и знаменитым церковным зодчеством, расположенными у берегов главной артерии города - реки Великой.

Каждый участник получит брендированную футболку с символикой старта и медаль на финише. Во время проведения мероприятия будет работать и специальная фан-зона с развлекательной программой для гостей, болельщиков и участников.

Также Псков примет участие в битве за звание самых быстрых полумарафонцев в стране среди мужчин и женщин, а также за титул беговой столицы России, которая традиционно проходит в рамках «ЗаБег.РФ». Так, в 2017 и 2018 ею стала Казань, в 2019 – Владивосток, в 2020 и 2022 – Нижний Новгород, в 2021 и 2025 – Санкт-Петербург, в 2023 – Липецк, в 2024 году – Магадан. Беговая столица определяется по трём критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению участников «ЗаБег.РФ» к общему населению города, средней скорости бега участников. Город-победитель получает переходящий Кубок, на котором выгравированы победители прежних лет, начиная с 2017 года.

Наблюдать за масштабным спортивным праздником можно будет во время прямой трансляции на телеканале Матч ТВ. В эфир выйдут гости и участники «ЗаБег.РФ» из различных часовых поясов России, а также из других стран.

Для тех, кто не сможет выйти на старт 23 мая, организаторы подготовили онлайн-формат забега, на который нужно заранее зарегистрироваться. Подать заявку на полумарафон «ЗаБег.РФ» и узнать больше можно на сайте забег.рф.

Генеральный спонсор «ЗаБег.РФ» – ПАО «Банк ПСБ».

Полумарафон «ЗаБег.РФ» впервые состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах России. В 2018 году единый старт вне зависимости от часовых поясов состоялся уже в 15 городах. В 2019 году участие приняли 19 городов. А в 2020 году впервые синхронный старт был дан во всех субъектах Российской Федерации. В 2023 году «ЗаБег.РФ» приобрёл международный статус и также прошёл в Китае, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистане под названием One Run. В 2025 году старт объединил уже 25 стран на 3 континентах.

Синхронный старт – одна из уникальных особенностей всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране. В 2020 и 2021 годах «ЗаБег.РФ» установил два рекорда Гиннесса как «Полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно».