Десятый юбилейный полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в Пскове 23 мая

Десятый юбилейный полумарафон «ЗаБег.РФ» состоится в Пскове 23 мая. В этом году на старт выйдет около 1200 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Организатор – «Лига Героев» при поддержке министерства спорта Псковской области, правительства Псковской области и администрации города Пскова.
Полумарафон пройдет в 10-й раз и стартует одновременно во всех регионах РФ от Камчатки до Калининграда. Всего на старт выйдет более 200 000 бегунов по всей России. Организаторы предлагают четыре дистанции на выбор: 1 км, ПСБ 5 км, 10 км или 21,1 км. Стать участником может любой желающий от 6 лет.
В 2023 году к забегу впервые присоединились первые пять стран, а в этом году его география расширится – 23 мая вместе с Россией побегут еще более 30 стран мира. Там мероприятие пройдет под названием One Run и соберёт более 45 000 человек. Время старта может отличаться в зависимости от часовых поясов, специфики и погодных условий.
Старт и финиш всех дистанций состоится в самом центре города, на стадионе «Машиностроитель», а маршруты проложены с видом на самые знаковые места Пскова. Участники смогут увидеть исторический Псков с его древними крепостными стенами и знаменитым церковным зодчеством, расположенными у берегов главной артерии города - реки Великой.
Каждый участник получит брендированную футболку с символикой старта и медаль на финише. Во время проведения мероприятия будет работать и специальная фан-зона с развлекательной программой для гостей, болельщиков и участников.
Также Псков примет участие в битве за звание самых быстрых полумарафонцев в стране среди мужчин и женщин, а также за титул беговой столицы России, которая традиционно проходит в рамках «ЗаБег.РФ». Так, в 2017 и 2018 ею стала Казань, в 2019 – Владивосток, в 2020 и 2022 – Нижний Новгород, в 2021 и 2025 – Санкт-Петербург, в 2023 – Липецк, в 2024 году – Магадан. Беговая столица определяется по трём критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению участников «ЗаБег.РФ» к общему населению города, средней скорости бега участников. Город-победитель получает переходящий Кубок, на котором выгравированы победители прежних лет, начиная с 2017 года.
Наблюдать за масштабным спортивным праздником можно будет во время прямой трансляции на телеканале Матч ТВ. В эфир выйдут гости и участники «ЗаБег.РФ» из различных часовых поясов России, а также из других стран.
Для тех, кто не сможет выйти на старт 23 мая, организаторы подготовили онлайн-формат забега, на который нужно заранее зарегистрироваться. Подать заявку на полумарафон «ЗаБег.РФ» и узнать больше можно на сайте забег.рф.
Генеральный спонсор «ЗаБег.РФ» – ПАО «Банк ПСБ».
Полумарафон «ЗаБег.РФ» впервые состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах России. В 2018 году единый старт вне зависимости от часовых поясов состоялся уже в 15 городах. В 2019 году участие приняли 19 городов. А в 2020 году впервые синхронный старт был дан во всех субъектах Российской Федерации. В 2023 году «ЗаБег.РФ» приобрёл международный статус и также прошёл в Китае, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистане под названием One Run. В 2025 году старт объединил уже 25 стран на 3 континентах.
Синхронный старт – одна из уникальных особенностей всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране. В 2020 и 2021 годах «ЗаБег.РФ» установил два рекорда Гиннесса как «Полумарафон, объединивший самое большое количество городов одновременно».