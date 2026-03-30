Псковские спортсмены могут пить кофе дешевле благодаря пробежкам

Команда организаторов «ЗаБег» в Пскове и ультрамарафона Truvor ultra trail совместно с кофейнями города запускают акцию: Coffe-run - скидки на кофе бегунам, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Для получения скидки на кофе нужно показать сотруднику кафе запись трека в любом мобильном приложении, размер скидки равен километражу пробежки.
Скидка на кофе действует только в день тренировки, в день бегун может получить только одну скидку за одну пробежку.
Акция Coffe-run действует до 1 июня.