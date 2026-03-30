«СуперЗаруба» среди спортсменов прошла в псковском фитнес-клубе

Гонка с препятствиями «СуперЗаруба» прошла на минувших выходных в фитнес-клубе «Супер фитнес» в Пскове. Участники выполняли тяжелые переноски, комбо из рукоходов, бег в гору и множественные функционалы, сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе. 

Фотографии: «Супер фитнес» / «ВКонтакте»

В напряженной борьбе «золото» забрал атлет из Санкт Петербурга Антон Воронов. Второе и третье место разделили псковские спортсмены Александр Ухов и Дмитрий Филиппов. Юлия Борисова стала единственной победительницей среди девушек, финишировавших в зачете.

В рамках соревнования также прошло функциональное многоборье. Участникам нужно было максимально быстро пройти полосу препятствий, которая сочетала в себе кардио и функционал. В клубе отмечают, что сражение шло за секунды и никто не хотел уступать.

 

Среди мужчин тройка победителей выглядит так:

  1. Виктор Алексеев;
  2. Дмитрий Филиппов;
  3. Георгий Пономарев.

Пьедестал среди сильных спортсменок разделили:

  1. Ольга Романова;
  2. Юлия Борисова;
  3. Екатерина Антонова.

«Благодарим всем, кто вместе с нами был и сражался на этом празднике спорта. Всех поздравляем и гордимся тем, что не смотря на все трудности каждый из вас дошел до конца! До встречи на новых стартах», — поздравили участников в фитнес-клубе. 
 
