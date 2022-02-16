Спорт

ФК «Псков» вышел в полуфинал турнира на призы полпреда президента РФ

В Санкт-Петербурге завершились матчи группового этапа турнира на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по итогам трех туров футбольный клуб «Псков» набрал 4 очка, занял второе место в группе А и продолжит борьбу за награды.

В субботу, 19 февраля, «Псков» сыграет в полуфинале с петербургским «Динамо». Начало матча в 14.15. Прямая трансляция будет вестись на сайте объединения федераций футбола «Северо-Запад». В другом полуфинале сыграют «Звезда» - «Ядро».

Финал продет 21 февраля.