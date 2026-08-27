Михаил Ведерников поприветствовал юных спортсменов на обновлённой площадке в деревне Борисовичи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил универсальную спортивную площадку в деревне Борисовичи Псковского муниципального округа сегодня, 27 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Совместно с губернатором на осмотре присутствовали глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова, ветеран СВО, сотрудник псковского филиала Центра «Воин» и выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко и председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов.

Михаил Ведерников лично поприветствовал юных футболистов, которые в этот момент играли и тренировались на площадке. Также губернатор поинтересовался мнением ребят: всем ли они довольны, нравится ли им заниматься на данной площадке.

Возведение площадки стало возможно благодаря победе идеи реализации в конкурсе инициативных проектов Псковской области и активному участию жителей деревни Борисовичи, в том числе финансово. В благоустройстве территории также приняли участие и АО СЗ «ПсковЖилСтрой», а также «Сбербанк России».

Напомним, строительство новой универсальной спортивной площадки началось в деревне Борисовичи в конце июня. Проект площадки стал победителем конкурсного отбора инициативных проектов в 2025 году.

Его инициаторами выступили активные граждане, а также инициативная группа ТОС «Балтийская жемчужина».