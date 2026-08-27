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Михаил Ведерников поприветствовал юных спортсменов на обновлённой площадке в деревне Борисовичи

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил универсальную спортивную площадку в деревне Борисовичи Псковского муниципального округа сегодня, 27 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Совместно с губернатором на осмотре присутствовали глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова, ветеран СВО, сотрудник псковского филиала Центра «Воин» и выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко и председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов.

Михаил Ведерников лично поприветствовал юных футболистов, которые в этот момент играли и тренировались на площадке. Также губернатор поинтересовался мнением ребят: всем ли они довольны, нравится ли им заниматься на данной площадке.

 

Возведение площадки стало возможно благодаря победе идеи реализации в конкурсе инициативных проектов Псковской области и активному участию жителей деревни Борисовичи, в том числе финансово. В благоустройстве территории также приняли участие и АО СЗ «ПсковЖилСтрой», а также «Сбербанк России».

 
Напомним, строительство новой универсальной спортивной площадки началось в деревне Борисовичи в конце июня. Проект площадки стал победителем конкурсного отбора инициативных проектов в 2025 году.
 
Его инициаторами выступили активные граждане, а также инициативная группа ТОС «Балтийская жемчужина».
 
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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Ключко Андрей Васильевич

Ключко Андрей Васильевич

Депутат Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин»

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