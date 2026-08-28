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Футбольный клуб «Псков» проведёт матч с программой к началу учебного года

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Матч 12-го тура Юношеской футбольной лиги «Северо-Запад» среди юношей до 16 лет состоится на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 30 августа. ФК «Псков» встретится с СШОР «Экспресс» из Великих Лук. Перед матчем клуб проведёт специальную программу, посвящённую началу учебного года, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском ФК. 

С 13:00 для болельщиков будут доступны тематическая фотозона, аквагрим, творческая зона, конкурсы и спортивные активности. Также состоится автограф-сессия с игроками главной команды ФК «Псков» Антоном Шишаевым, Владиславом Волковым и Денисом Долгим. Для участников мероприятий подготовлены подарки от ФК «Псков» и ЮФЛ «Северо-Запад».

Гостем предматчевой студии станет футболист Роман Кагазежев. Перед началом матча он совершит символический удар по мячу. На мероприятие также приглашены почётные гости.

В 13:30 начнётся матч ФК «Псков» и СШОР «Экспресс». Предстоящая встреча станет четвёртой для команд в рамках ЮФЛ «Северо-Запад». 

Напомним, что в трех предыдущих встречах неизменно забивались голы. В прошлом сезоне ФК «Псков» одержал домашнюю победу со счётом 3:2, а в ответной встрече команды сыграли вничью 2:2. Последнее противостояние команд в новом сезоне состоялось 31 мая в Великих Луках и завершилось победой СШОР «Экспресс» со счётом 2:1. Для ФК «Псков» и СШОР «Экспресс» предстоящая встреча станет продолжением очного противостояния в рамках турнира.

В своём предматчевом анонсе ФК «Псков» призывает всех желающих прийти на стадион с элементами школьной формы. Такой дресс-код станет частью программы, посвящённой началу учебного года, и объединит участников мероприятия общей тематикой.

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