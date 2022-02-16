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Спорт

Более 100 борцов собрал турнир по дзюдо в Псковской области

20.02.2022 09:20|ПсковКомментариев: 0

ХХ-й межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти Героя России Сергея Самойлова, прошел в спортивном комплексе деревни Писковичи 19 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в спортшколе «Бригантина», в нем приняли участие более 100 борцов из Пскова, Великих Лук, Себежа, Пушкинских Гор и Великого Новгорода.

Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

Воспитанники «Бригантины» завоевали на соревнованиях 33 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых. Победителями 
в возрастной группе юношей 2006-2007 годов рождения стали Данил Петросенко (весовая категория - 42 кг), Никита Фёдоров (50 кг),
Даниил Харитонов (55 кг), Максим Холодков (60 кг), Егор Архипкин (73 кг) и Данил Куликов (81 кг). 

Среди участников 2008-2009 годов рождения отличился Максим Марукян (38 кг). В возрастной группе спортсменов 2010-2011 годов рождения лучшими названы Ислам Мусаев (34 кг), Иван Кузнецов (46 кг), Данил Пантелеев (66 кг).

Турнир организовал комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова совместно с городской федерацией дзюдо. Главным судьей соревнований выступил мастер спорта международного класса по дзюдо Сергей Фомин. Награды вручала мать Героя России Татьяна Самойлова.

Старший лейтенант Сергей Самойлов - потомственный разведчик, командир взвода 2-й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Выпускник лицея №21 города Пскова, имя которого носит школа.

21 февраля 2000 года в неравном бою с отрядом боевиков в Чечне он погиб, пытаясь заслонить от смерти двух солдат, прикрывая их собой. Ему было 23 года.

Теги: #спорт #дзюдо
Источник: Псковская Лента Новостей
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