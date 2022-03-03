Спорт

В Псковской области определили сильнейших шахматистов региона

Федерация шахмат Псковской области подвела итоги прошедших в Великих Луках чемпионатов области 2022 года по шахматам среди мужчин и женщин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

Фото здесь и далее: федерация шахмат Псковской области

Турниры прошли с обсчетом международного и российского шахматного рейтинга, а также позволили шахматистам выполнить и подтвердить спортивные разряды по виду спорта «шахматы».

В областном чемпионате по шахматам среди мужчин за звание чемпиона боролись 10 сильнейших шахматистов региона, среди которых Валентин Власов, Одиссей Сулейманянц и Валерий Жихарев.

«К сожалению, в связи с занятостью на учебе в чемпионате не смогли принять участие действующий чемпион области 2021 года Наум Руденко из Псковского района, а также победитель Первенства Европы 2021 года Александр Захаров из Пскова, который как член сборной России по шахматам был приглашен на учебу в спортивный шахматный образовательный центр "Сириус" в городе Сочи. Отсутствие двух ведущих шахматистов нашего региона не снизило накал борьбы за звание чемпиона области 2022 года и получение путевки на чемпионат СЗФО 2022 года, который в ближайшие дни уже стартует в Санкт-Петербурге. Турниры по традиции прошли по круговой системе, где каждый участник сыграл партию со всеми участниками соревнования», — рассказали в региональной федерации шахмат.

По итогам чемпионата области победу одержал семикратный чемпион области, мастер ФИДЕ и кандидат в мастера спорта России по шахматам Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор, набравший 7,5 очков и 9 возможных. На втором месте кандидат в мастера спорта России Валерий Жихарев из Великих Лук, который набрал также 7,5 очков, но уступил чемпионский титул только по второму дополнительному показателю (большему числу побед в турнире), при этом личная встреча с Одиссием Сулейманянцем завершилась в ничью. Бронзовую медаль чемпионата области 2022 года завоевал мастер ФИДЕ из Великих Лук Леонард Мелконян.

«На женском чемпионате области по шахматам 2022 года борьба за чемпионское звание была не менее острая и упорная. В отличии от мужского турнира, где в основном играли и боролись за титул чемпиона умудренные опытом шахматисты среднего и старшего возраста, в женском чемпионате были представлены как раз практически все юные шахматистки, возраст самой старшей не превышал 30 лет. При это все они себе хорошо зарекомендовали в различных первенствах как нашей области, так и СЗФО. Особо стоит отметить, что в отличии от мужского чемпионата отстоять свой титул действующей чемпионки области по шахматам в Великие Луки приехала наша ведущая юная шахматистка, кандидат в мастера спорта России по шахматам Эвелина Галаханова», — поделились в федерации шахмат области.

По итогам областного чемпионата по шахматам среди женщин звание чемпионки завоевала известный детский тренер из Великих Лук Светлана Григорьева. Второе место и серебряная медаль у экс-чемпионки области Эвелины Галахановой. Третье место у Арламовой Екатерины из Великих Лук, которая также только по результатам личной встречи обошла свою землячку Якореву Кристину, занявшую четвертое место.

По итогам чемпионатов области победители и призеры этих соревнований примут участие в чемпионатах СЗФО 2022 года, который с 9 марта стартует в Санкт Петербурге.

«Чемпионаты по спортивной дисциплине "шахматы" одни из самых престижных соревнований среди шахматистов, которые проходят в напряженном ритме, и участникам на партию предоставляется не менее двух часов каждому», — подчеркнули в региональной федерации шахмат.

Соревнования были организованы областной федерацией шахмат совместно с комитетом по спорту Псковской области и при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки, проведены в специализированном шахматном помещении детско-юношеской спортивной школы №1 «Атлетика». Чемпионаты области обслуживали спортивные судьи первой категории Максим Трефилов и Андрей Лилейкин.

При проведении соревнований организаторы и участники строго выполняли требования и ограничения, установленные действующим законодательством по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, регламентом Минспорта России и Роспотребнадзора РФ.

Турнирные результаты: