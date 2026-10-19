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«Самый безопасный путь в небо»: псковский парапланерист рассказал о рекордном полете над Эльбрусом

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Псковский парапланерист с 15-летним опытом, двукратный чемпион России, призер многочисленных региональных и всероссийских соревнований Роман Агер установил новый рекорд высоты полета на мотопараплане над горой Эльбрус, поднявшись на отметку 6 168 метров. Он рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) об особенностях этого летательного аппарата и объяснил, почему вопреки распространенным стереотипам парапланеризм считается одним из самых безопасных видов авиации.

Гость студии уточнил, что полеты на парапланах в этом регионе совершались и ранее, например, в 2005 году, а в прошлом году пилот из Сибири даже зарегистрировал свой полет на мотопараплане в Книге рекордов России. Однако новый рекордсмен превзошел предыдущие достижения по высоте.

«По стране я не первый, кто летал на мотопараплане над Эльбрусом. Но получилось так, что я первым взял именно такую высоту», — отметил Роман Агер.

Также парапланерист развеял популярный миф о том, что параплан — это разновидность парашюта: «Параплан — это сверхлегкий летательный аппарат, уникальная конструкция, которую мы называем "крылом". Некоторые ошибочно считают его парашютом, но это не так: параплан создан именно для планирования. Его конструкция предельно проста: это две ткани, скрепленные между собой, которые наполняются воздухом. Жесткость придается именно за счет этого воздушного давления. В отличие от самолета или дельтаплана с их жесткими конструкциями, здесь мы имеем дело с мягким крылом, которое обретает форму только в полете».

Из-за отсутствия жесткого каркаса и риска складывания крыла при сильных порывах ветра можно усомниться в безопасности аппарата. Однако рекордсмен уверен: при должной подготовке риски сводятся к минимуму.

«Нюансы есть в любом экстремальном виде спорта. Чтобы подняться в небо, необходимо изучить метеорологию, аэродинамику, конструкцию и управление. Когда ты это познаешь, полет становится абсолютно безопасным. Если, например, отказывает мотор, ты просто планируешь и приземляешься. Если из-за порыва ветра крыло сложилось, у пилота всегда есть запасной парашют, который позволяет безопасно вернуться на землю. Поэтому, по статистике, параплан — это самое безопасное летное устройство на Земле», — резюмировал Роман Агер.
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