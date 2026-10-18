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Около 200 человек приняли участие в краеведческом забеге «Любуемся Псковом: прекрасен, словно Париж!»

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Краеведческий забег «Любуемся Псковом: прекрасен, словно Париж!», приуроченный к 445-летию обороны города от войск Стефана Батория, стартовал в Пскове, вдоль крепостной стены Окольного города, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участникам предстоит преодолеть маршрут протяженностью почти девять километров.

Схема маршрута предоставлена Псковским городским молодежным центром

На время мероприятия также предусмотрены частичные перекрытия автомобильного движения.

Маршрут довольно серьезный по протяженности, поэтому очень важно трезво оценивать свое здоровье и не гнаться за призами. Все-таки это скорее краеведческое мероприятие. Например, можно выбрать категорию "Скороходы" и в своем темпе добраться до финиша, даже пешком. Или выбрать категорию "Философы" — просто прогуляться по маршруту и послушать аудиоэкскурсию», — отметили организаторы.

Всего в забеге принимает участие около 200 человек, которые разделились на три группы в зависимости от выбранной ими скорости: «Метеоры», «Скороходы» и «Философы». Представителей последней группы наибольшее количество среди всех участников.

Проект реализуется на средства городского конкурса молодежных проектов «Есть идея» при поддержке Псковского городского молодежного центра и комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города.

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