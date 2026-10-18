Соревнования по эстетической гимнастике прошли в Пскове

17 октября в Пскове прошли соревнования по эстетической гимнастике, сообщила Псковской Ленте Новостей председатель Федерации эстетической гимнастики Псковской области Полина Гернец.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Соревнования посетили участники из разных уголков Северо-Запада: Мурманская область, Апатиты, Ленинградская область, Гатчина, Луга, Ивангород, Вологодская область, Череповец, Санкт-Петербург и Тосно.

Старт соревнований прошёл 12:00 в спортивном комплексе «Электрон».

Напомним, что в мероприятии приняли участие 220 спортсменок, а у соревнований появился личный талисман — гимнаст Барсик.