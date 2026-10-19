Псковский парапланерист назвал любителям способ перейти в профессиональный спорт

Любители-парапланеристы могут перейти в профессиональный спорт благодаря системе сертификации в России, сам Роман Агер является пилотом пятой — высшей категории, рассказал псковский парапланерист с 15-летним опытом, двукратный чемпион России, призер многочисленных региональных и всероссийских соревнований в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил гость студии, процесс получения пилотской лицензии во многом напоминает получение водительских прав: необходимо сдать теоретический и практический экзамены. Сложность испытаний напрямую зависит от класса аппарата, которым владеет кандидат — от простого учебного до сложного спортивного или акробатического.

Роман Агер также отметил, что получил свою лицензию давно, когда российская авиация работала в системе Международной авиационной федерации. Сейчас этот путь для россиян закрыт, но ситуация скоро изменится.

«К сожалению, сейчас получить международную категорию и участвовать в мировых соревнованиях невозможно. Однако Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации уже готовит нормативную базу, чтобы эта система заработала внутри России. В ближайшем будущем у нас появятся официальные пилоты и инструкторы, которые будут принимать экзамены», — пояснил Роман Агер.

По словам парапланериста, наличие пятой, высшей категории дает пилоту максимальную свободу: он имеет право управлять любым типом парапланов, как свободных, так и моторных.

Свой путь парапланериста Роман Агер начал после службы в армии, где совершил всего три прыжка с парашютом и, по его признанию, «заболел небом». Однако реализовать мечту удалось не сразу: «Из-за тяжелых времен мне пришлось вынашивать эту мысль целых 20 лет, прежде чем я наконец пришел в этот спорт. И вот я занимаюсь этим уже 15 лет».

В личном арсенале спортсмена сейчас три параплана, что, по его мнению, является оптимальным количеством.

«У меня их уже три. Изначально было пять, а сейчас меньше. Столько много уже не надо», — прокомментировал Роман Агер.

Также спортсмен добавил, что для покупки профессионального снаряжения всем желающим не обязательно ехать в столичные регионы. В Пскове есть магазин, который, по мнению пилота, по ассортименту намного лучше многих других.