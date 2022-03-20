Спорт

Псковские тхэквондисты завоевали медали на соревнованиях в Ленобласти

Спортсмены из Псковской области завоевали медали на чемпионате и первенстве Ленинградской области по тхэквондо (МФТ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото: КСЕ «Отечество - Псковская область»

Соревнования прошли в городе Выборге 20 марта. Всего в них приняли участие более 560 спортсменов из разных регионов России. Псковскую область представляли воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены клуба клуба «Отечество - Псковская область», борцы одного из известных в регионе спортивных клубов по тхэквондо «ГЕПАРД» и воспитанники тренера Белова федерации тхэквондо.



По результатам соревнований спортсмены завоевали одно «золото», семь серебряных и столько же бронзовых наград.



Тренируются воспитанники СШОР «Экспресс» под руководством мастера спорта международного класса по тхэквондо Анны Романовой.