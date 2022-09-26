Спорт

Программа «Подари детям шахматный клуб» завершилась в Псковской области

Федерация шахмат Псковской области завершила реализацию региональной программы «Подари детям шахматный клуб». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации.

Программа осуществлялась при поддержке фонда президентских грантов. Всего в течении года в 11 муниципальных районах Псковской области открыли 11 шахматных клубов, оснащенных новейшим шахматным оборудованием и инвентарём.

Одиннадцатый, заключительный шахматный клуб был открыт в Печорском районе.

Поздравить с открытием клуба в Печоры приехали президент региональной спортивной федерации шахмат Дмитрий Шахов, главный тренер сборных области по шахматам, председатель Детско-юношеского Совета ФШПО Александр Шпак и вице-президент ФШПО Сергей Арефьев, а также директор регионального центра шахматного образования Валерий Гусев.

После торжественной церемонии псковские гости провели для участников мероприятия шахматные мастер-классы, познавательные лекции об истории шахмат и кратких дебютных репертуарах, а также научили пользоваться электронными шахматными досками с трансляцией партий на большой экран телевизора и в систему Интернет.