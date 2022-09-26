Бесплатные занятия по водному ориентированию пройдут на пустошкинской турбазе

Жителей Псковской области приглашают потренироваться в водном ориентировании на турбазе «Алоль» в Пустошкинском районе на выходных, 1 и 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
Фото: турбаза «Алоль»
Для всех желающих партнеры проекта из псковского отделения Российского Красного Креста проведут подготовку по оказанию первой помощи в субботу в 15.00 и в воскресенье в 11.00.
«В прошлые выходные тренировка не совсем удалась из-за погодных условий. Однако занятия по первой помощи и основы изучить смогли», - отметили организаторы.