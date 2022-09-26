Спорт

Руководителей псковского «Экопрома» наградили за участие в полумарафоне

Руководству филиала ООО «Экопром» в Псковской области вручили благодарности по итогам полумарафона «Мехуборка-2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: ООО «Экопром»

Благодарственные письма руководству филиала компании вручили руководители Псковской региональной спортивной общественной организации «ПРО Спорт», которая организовывала полумарафон, - Александр Кузьмин и Артур Екабсон. Мероприятие проходило 25 сентября.

«Помимо теплых слов, прозвучавших в адрес титульного спонсора полумарафона, каждый из руководителей получил по памятной медали финишера. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, направленное на популяризацию спорта и здорового образа жизни в Псковской области», - добавили в компании.