Псковские курсанты стали победителями и призерами турнира по рукопашному бою в Старой Руссе

Открытый турнир по рукопашному бою, посвященный памяти заслуженного тренера России Вячеслава Мурнаева, в котором приняли участие более 100 спортсменов из Новгородской, Ленинградской и Псковской областей, состоялся в Старой Руссе Новгородской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале Университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

По итогам соревнований псковские курсанты заняли два первых и одно второе место. Саиб Гулиев стал победителем в рукопашном бое в весовой категории до 88 килограмм, Ислам Медетханов признан лучшим в весовой категории до 73 килограмма, а Иван Куламин стал серебряным призером в весовой категории до 67 килограмм.