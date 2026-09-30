 
Спорт

Псковские курсанты стали победителями и призерами турнира по рукопашному бою в Старой Руссе

0

Открытый турнир по рукопашному бою, посвященный памяти заслуженного тренера России Вячеслава Мурнаева, в котором приняли участие более 100 спортсменов из Новгородской, Ленинградской и Псковской областей, состоялся в Старой Руссе Новгородской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале Университета ФСИН России. 

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

По итогам соревнований псковские курсанты заняли два первых и одно второе место. Саиб Гулиев стал победителем в рукопашном бое в весовой категории до 88 килограмм, Ислам Медетханов признан лучшим в весовой категории до 73 килограмма, а Иван Куламин стал серебряным призером в весовой категории до 67 килограмм.

«Участие в турнире способствовало повышению уровня физической подготовки курсантов, а также популяризации рукопашного боя среди сотрудников уголовно-исполнительной системы», - отметили в вузе.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026