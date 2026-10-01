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Третий Кубок Федерации джампинг-фитнеса пройдет в Пскове

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Третий открытый Кубок Федерации джампинг фитнеса Псковской области состоится 24 октября в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации.

«24 октября, с 12.00, в универсальном спортивном комплексе "Олимп" начнется уникальный кубок в котором не только приятно принимать участие, но и наблюдать со стороны тоже. Энергия, позитив и очень много спорта!» - отметили в Федерации.

Будут представлены как групповые номинации, так и сольные.

«Мы ждем к нам в гости не только Псковские команды, но и представителей других регионов. Судейская бригада будет сформирована из авторитетных судей из разных регионов России» — подытожила председатель Псковского регионального отделения Федерации джампинг фитнеса России Виктория Тренина.

Подробности - в официальных группах федерации в соцсети «ВКонтакте».

Регистрация участников продлится до 15 октября.

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