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Футболисты провели мастер-класс для учеников псковской школы №5

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Футболисты ФК «Псков» провели мастер-класс для учеников школы №5 имени Героя РФ Марка Евтюхина, сообщил Псковской Ленте Новостей спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фото: Андрей Лупанов

В рамках всероссийского проекта «Футбол в школе» игроки клуба Даниил Силантьев, Тимофей Славинский и Кирилл Субботин вышли на паркет спортзала, чтобы провести урок физкультуры для 7 «А» класса.

Вместо стандартного урока физкультуры школьники получили полноценный мастер-класс. Профессиональные спортсмены показали ребятам правильную технику и базовые упражнения с мячом и объяснили основные тактические приемы.

Мероприятие организовали координатор региональной части проекта «Футбол в школе» Герман Кравченко и учитель физической культуры школы Анастасия Левоева.

 

Школа имени Героя РФ Марка Евтюхина много лет успешно участвует в этой инициативе. По итогам прошлого учебного года учебное заведение стало победителем регионального этапа проекта.

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