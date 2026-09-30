Футболисты провели мастер-класс для учеников псковской школы №5

Футболисты ФК «Псков» провели мастер-класс для учеников школы №5 имени Героя РФ Марка Евтюхина, сообщил Псковской Ленте Новостей спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фото: Андрей Лупанов

В рамках всероссийского проекта «Футбол в школе» игроки клуба Даниил Силантьев, Тимофей Славинский и Кирилл Субботин вышли на паркет спортзала, чтобы провести урок физкультуры для 7 «А» класса.

Вместо стандартного урока физкультуры школьники получили полноценный мастер-класс. Профессиональные спортсмены показали ребятам правильную технику и базовые упражнения с мячом и объяснили основные тактические приемы.

Мероприятие организовали координатор региональной части проекта «Футбол в школе» Герман Кравченко и учитель физической культуры школы Анастасия Левоева.

Школа имени Героя РФ Марка Евтюхина много лет успешно участвует в этой инициативе. По итогам прошлого учебного года учебное заведение стало победителем регионального этапа проекта.