 
Спорт

В Пскове провели турнир по боксу «На берегах Великой» с возможностью выполнить норматив КМС

0

III межрегиональный турнир по боксу «На берегах Великой», который впервые получил статус мероприятия Единого календарного плана Минспорта РФ, провели в Пскове с 22 по 26 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Деловой России».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение «Деловой России»

В этом году соревнования вышли на новый уровень. Организаторы официально внесли турнир в Единый календарный план Министерства спорта РФ. Это изменение открыло для участников новую возможность выполнить норматив кандидата в мастера спорта (КМС).

Ринг объединил спортсменов из десяти регионов России.

По традиции победители и призеры получили заслуженную славу, эксклюзивные памятные медали, изготовленные на заказ, а также денежные призы.

 

Развитие детского, юношеского и профессионального спорта в Псковской области выступает одним из приоритетов регионального отделения «Деловой России». Председатель отделения и председатель Совета директоров ПАО «АВАР» Дмитрий Мельников на протяжении многих лет поддерживает подобные спортивные инициативы.

«Сильный региональный бизнес должен инвестировать в подрастающее поколение, спортивную инфраструктуру и масштабные спортивные события. Поддержка турнира "На берегах Великой" — это вклад в здоровое, целеустремленное будущее нашей молодежи и имидж Псковской области на спортивной карте России», - подчеркнул значимость таких проектов Дмитрий Мельников.

Турнир «На берегах Великой» уже входит в историю Псковского края и прочно занимает одну из главных ниш в спортивной жизни региона.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Мельников Дмитрий Павлович

Мельников Дмитрий Павлович

Председатель совета директоров, акционер ПАО «АВАР».

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026