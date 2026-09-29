В Пскове провели турнир по боксу «На берегах Великой» с возможностью выполнить норматив КМС

III межрегиональный турнир по боксу «На берегах Великой», который впервые получил статус мероприятия Единого календарного плана Минспорта РФ, провели в Пскове с 22 по 26 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Деловой России».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение «Деловой России»

В этом году соревнования вышли на новый уровень. Организаторы официально внесли турнир в Единый календарный план Министерства спорта РФ. Это изменение открыло для участников новую возможность выполнить норматив кандидата в мастера спорта (КМС).

Ринг объединил спортсменов из десяти регионов России.

По традиции победители и призеры получили заслуженную славу, эксклюзивные памятные медали, изготовленные на заказ, а также денежные призы.

Развитие детского, юношеского и профессионального спорта в Псковской области выступает одним из приоритетов регионального отделения «Деловой России». Председатель отделения и председатель Совета директоров ПАО «АВАР» Дмитрий Мельников на протяжении многих лет поддерживает подобные спортивные инициативы.

«Сильный региональный бизнес должен инвестировать в подрастающее поколение, спортивную инфраструктуру и масштабные спортивные события. Поддержка турнира "На берегах Великой" — это вклад в здоровое, целеустремленное будущее нашей молодежи и имидж Псковской области на спортивной карте России», - подчеркнул значимость таких проектов Дмитрий Мельников.

Турнир «На берегах Великой» уже входит в историю Псковского края и прочно занимает одну из главных ниш в спортивной жизни региона.