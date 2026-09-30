XI областной фестиваль ГТО среди чиновников и депутатов пройдет в Гдове

XI областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов власти региона и местного самоуправления пройдет в Гдове 1 октября. Соревнования начнутся в 13:00 в спортивном зале Гдовской средней школы на улице Пограничной, 16, сообщила Псковской Ленте Новостей консультант отдела молодежной политики, культуры и спорта управления образования, молодежной политики, культуры и спорта администрации Гдовского муниципального округа Светлана Чигилинская.

Участниками фестиваля станут мужчины и женщины в возрасте от 25 до 59 лет. Команды муниципалитетов, государственных органов и депутатских корпусов будут соревноваться в выполнении нормативов комплекса ГТО в семи возрастных ступенях.

В этом году на фестиваль приедут 127 человек в составе 16 команд. Гдовский муниципальный округ примет соревнования впервые.

«В этом году фестиваль впервые проходит в Гдове. Это связано в том числе со строительством новой школы. Для нас это значимое событие, и мы рады принимать участников из разных муниципалитетов области», — рассказала Светлана Чигилинская.

Она также отметила, что после завершения спортивной части для всех команд организуют экскурсию по Гдову. По словам Светланы Чигилинской, это станет одним из нововведений нынешнего фестиваля.

Участникам предстоит выполнить несколько испытаний: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подтягивание на высокой перекладине для мужчин, рывок гири весом 16 кг, сгибание и разгибание рук в упоре лежа для женщин, поднимание туловища из положения лежа за одну минуту, а также бег на дистанции 1000, 2000 или 3000 метров в зависимости от возрастной ступени.

Личные результаты будут определяться отдельно среди мужчин и женщин в каждой возрастной ступени по сумме набранных очков. Также предусмотрен командный зачет.

По итогам фестиваля победители отдельных испытаний и личного первенства получат грамоты и медали. Команды, занявшие призовые места, наградят грамотами и кубками Министерства спорта Псковской области.

Фестиваль посвящен Году единства народов России. Его цель — вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом, а также популяризация комплекса ГТО.