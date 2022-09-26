Спорт

В Великих Луках открылась новая спортивная площадка

Новую пришкольную площадку у лицея №11 в Великих Луках переоборудовали в современный многофункциональный стадион по программе компании «Газпром». Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Николай Козловский.

Фото: Николай Козловский

«Благодарю руководство компании «Газпром» и лично Алексея Борисовича Миллера за то, что несмотря ни на что, Великие Луки уже не первый год являются постоянными участниками программы «Газпром – детям». Благодаря реализации этого масштабного проекта в Великих Луках успешно функционирует спортивный комплекс «Айсберг» с ледовой ареной и бассейном, большой популярностью пользуется центр для подготовки лучников «Стрелец»», - прокомментировал глава города.

Он отметил, что открытие площадки - ещё один шаг в деле развития спорта и популяризации занятий физической культурой среди великолучан. Новая площадка является относительно новым типом спортивного сооружения. Она универсальная и включает в себя площадки для бега, прыжков в длину и общефизической подготовки, игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

«Уверен, что новая современная спортивная площадка поможет воспитать новых чемпионов, которые обязательно приумножат спортивную славу Великих Лук», - резюмировал Николай Козловский.