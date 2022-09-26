Спорт

Школьники и студенты приняли участи в чемпионате города Пскова по брейн-рингу

В КСК «Супер» проходит XXVIII Чемпионат города Пскова по брейн-рингу «ASTRA VIDEO». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

В интеллектуальных соревнованиях принимают участие учащиеся семи школ (№2, 4, 10, 18, ПГЛ, ПТЛ И ППК) и студенты двух вузов (Псковский филиал Академии ФСИН России И ПсковГУ).

Чемпионат проводится в рамках реализации молодежной политики в городе Пскове в целях стимулирования интеллектуально-культурной деятельности и интеллектуального развития молодежи: расширения кругозора, коммуникабельности, умения действовать коллективно, принимать решения и брать на себя ответственность за сделанный выбор, повышения культурного уровня и творческой активности молодежи.