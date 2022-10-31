На Гонку героев приглашают псковичей в конце ноября

Гонка с препятствиями пройдет в Пскове 26 и 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе «Супер фитнес».
Фото здесь и далее: «Супер фитнес»
«Ну что, герой, твой шанс тебя настиг! Ты запомнишь это на всю жизнь, и твои дети будут тобой гордиться! Ты преодолеешь страхи и оправдания и никакая другая проблема в жизни не станет для тебя преградой! В Москве и Санкт-Петербурге уже давно все крутые ребята участвуют в Гонке героев, а здесь она сама стучит в твою дверь! Отворяй скорее, или жалей всю жизнь, что нашёл повод остаться под тёпленьким одеялом и смотрел телевизор», – пригласили организаторы.
Предусмотрены форматы для любителей и опытных бойцов, а также команд.
«Будь собой! Будь сильным! Смелым! Достойным!» – добавили в фитнес-клубе.
Соревнования пройдут на базе отдыха «Плесков».
Записаться на Гонку героев можно в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».