Месси выложил эмоциональное сообщение перед финалом ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси на своей странице в соцсети Instagram* обратился к партнерам по команде перед финальным матчем чемпионата мира 2026 года (ЧМ-2026) против Испании.

Фото: TASS/TNS/Sipa USA

Футболист поблагодарил каждого игрока, тренерский штаб и всех сотрудников, которые ежедневно способствуют тому, чтобы национальная сборная оставалась одной большой семьей.

«Что бы ни произошло, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем, которую никто не сможет стереть», — отметил он.

Решающий матч турнира между Аргентиной и Испанией пройдет в воскресенье на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

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Напомним, что третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года заняла сборная Англия, обыграв Францию со счётом 6:4.