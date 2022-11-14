Спорт

Псковичи приняли участие в турнире по традиционному дзюдо в Луге

Межрегиональный лично-командный турнир среди детей, юношей и девушек по традиционному дзюдо, посвященный 10-летию военно-патриотического спортивного клуба «Патриот», прошел в городе Луга Ленинградской области 13 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

В соревнованиях приняли участие бойцы из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.

Воспитанники псковской спортшколы «Бригантина» заняли в командном зачете 3 место.

Результаты личного первенства:

Золото

Данил Макуш 2006 года рождения;

Глеб Семёнов 2006 года рождения;

Никита Харитонов 2008 года рождения;

Даниил Харитонов 2007 года рождения;

Кирилл Клыков 2009 года рождения.

Серебро

Борис Семёнов;

Никита Фёдоров 2006 года рождения;

Иван Кузнецов 2010 года рождения;

Ниджат Расулов 2009 года рождения;

Ислам Мусаев 2010 года рождения;

Андрей Чубуков 2009 года рождения;

Михаил Андроно 2012 года рождения;

Артем Макуш 2008 года рождения.

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