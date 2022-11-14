Псковичи приняли участие в турнире по традиционному дзюдо в Луге

Межрегиональный лично-командный турнир среди детей, юношей и девушек по традиционному дзюдо, посвященный 10-летию военно-патриотического спортивного клуба «Патриот», прошел в городе Луга Ленинградской области 13 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».
В соревнованиях приняли участие бойцы из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.
Воспитанники псковской спортшколы «Бригантина» заняли в командном зачете 3 место.
Результаты личного первенства:
Золото
Серебро
Бронза