Псковички привезли золотые медали с международного турнира по воздушной гимнастике

Псковская команда получила золотые медали в международном первенстве России и стран СНГ по воздушной гимнастике 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер гимнасток Софья Колоскова.
Фото здесь и далее: Софья Колоскова
«Спортсменки показывали номера в дисциплине "Артистический пилон". Невероятно разные и интересные выступления представили псковички! В итоге, команда привезла все золотые медали!» – рассказала тренер.
По итогам чемпионата места распределились следующим образом:
Тренируются спортсмены в Loft Pole Dance Studio.