Спорт

Псковички привезли золотые медали с международного турнира по воздушной гимнастике

Псковская команда получила золотые медали в международном первенстве России и стран СНГ по воздушной гимнастике 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер гимнасток Софья Колоскова.

Фото здесь и далее: Софья Колоскова

«Спортсменки показывали номера в дисциплине "Артистический пилон". Невероятно разные и интересные выступления представили псковички! В итоге, команда привезла все золотые медали!» – рассказала тренер.

По итогам чемпионата места распределились следующим образом:

Виктория Калинина, дети 7-9 лет, Artistic Pole, профессионалы 1 место

Екатерина Иванова, юниоры 15-17 лет, Artistic Pole, любители 1 место

Софья Колоскова, юниоры 15-17 лет, Artistic Pole, профессионалы 1 место

Виктория Федотова, женщины 18-34 лет, Artistic Pole, любители 1 место

Тренируются спортсмены в Loft Pole Dance Studio.