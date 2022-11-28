Спорт

В турнире по мини-футболу сразились сотрудники правоохранительных структур Псковской области

Первенство спортивного общества «Динамо» по мини-футболу среди правоохранительных структур Псковской области прошло в Пскове на базе 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии в период с 21 по 28 ноября. По итогам соревнований команда УФСИН России по Псковской области заняла первое место. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Всего в турнире принимало участие восемь команд, разделенных на две группы. Команда УФСИН вошла в группу В, а ее соперниками стали команды УФССП России по Псковской области, КФК-10 и Псковского филиала академии ФСИН России. В своей группе команда УФСИН обыграла УФССП со счетом 12:0, команду КФК-10 – со счетом 3:1, команду филиала академии ФСИН России – 9:0.

По регламенту турнира, из каждой группы в полуфинал вышло по одной команде, ими стали команды региональных управлений ФСИН и МВД. В итоге со счетом 6:1 команда УФСИН победила команду УМВД и тем самым вышла в финальную стадию первенства. Команда УМВД заняла третье место и стала бронзовым призером соревнований.

«В борьбе за главный приз на футбольном поле встретились две команды, дошедшие до конца – команды УФСИН и МЧС. В результате напряженной борьбы, неимоверного накала страстей и при поддержке зрителей ворота представителей МЧС были поражены дважды: один гол сотрудники УФСИН забили в первом тайме и один гол – во втором, не пропустив в свои ворота ни одного мяча. Цифровое табло показывало 2:0, когда прозвучал финальный свисток арбитра. Итогом блестящей игры стала убедительная победа команды УФСИН», – рассказали в УФСИН.

Команда сумела удержать переходящий кубок первенства «Динамо» по мини-футболу среди силовых структур Псковской области, и вновь стала золотым призером чемпионата.

«К этой победе мы шли целенаправленно: усиленно тренировались, отрабатывали приемы владения мячом, использовали все свои сильные стороны. В целом матч получился равным и по моментам, и по игре. Мы благодарны нашим соперникам за отличную игру и за то, что не давали нам расслабляться, работаем дальше!» – прокомментировал представитель команды УФСИН Артем Лаврентьев.