Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
о переходе на четырёхдневку
рост тарифов
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
борьба с наледью
новогодние корпоративы
проект бюджета Пскова
Господин Рейтингомер
Газ в быту
FAQ передача показаний
Новая «Пчёлка» в Пскове
Есть работа
поддержка мобилизованных членов профсоюза
показания электросчетчиков
Кофейни и пекарни в Пскове
Досуговые центры для взрослых
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Спорт 04.12.2022 09:190 Псковские пауэрлифтеры выиграли кубки на всероссийском турнире 04.12.2022 11:440 Великолучанин о ЧМ в Катаре: Увидели доминацию Думфриса, дали два интервью иностранцам 04.12.2022 09:190 Псковские пауэрлифтеры выиграли кубки на всероссийском турнире 03.12.2022 19:300 Завершился второй день Кубка губернатора по хоккею 03.12.2022 10:050 ЧМ в Катаре: Арена из контейнеров – привет из будущего 02.12.2022 20:380 Сборная Южной Кореи обыграла Португалию и вышла в плей-офф ЧМ-2022
 
 
 
Самое популярное 01.12.2022 07:260 Губернатор сообщил о гибели ещё четырёх псковских военнослужащих на Украине 30.11.2022 13:289 Шесть обысков провели у подозреваемых в коррупционном преступлении в Пскове 02.12.2022 19:4016 В Пскове подорожает проезд в автобусах 29.11.2022 15:100 Придут ли в Псковскую область аномальные морозы, рассказала синоптик 28.11.2022 13:107 Более 70 домов останутся без горячей воды на Запсковье
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Великолучанин о ЧМ в Катаре: Увидели доминацию Думфриса, дали два интервью иностранцам

04.12.2022 11:44|ПсковКомментариев: 0

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

 

В комментариях к прошлому тексту к нам пришло много новых читателей, которые не совсем знакомы с авторами этого блога и целями, которые мы здесь ставим. Мы очень рады всем, кто читает нас с самого начала турнира, но мы не менее рады и новичкам.

Итак. Этот блог ведем мы – Костя и Марина, пара из Петербурга, которая приехала на чемпионат мира в Катар. Наша главная задача – получить удовольствие от турнира, узнать что-то новое. Наша вторая задача – постараться рассказать об этом другим людям, кому это могло бы быть интересно. Иногда мы можем высказать здесь свое мнение, но чаще всего все-таки используем жанр повествования. Приятного чтения!

3 декабря – важный день на чемпионате мира, день старта плей-офф. Для нас этот день запомнится не вылетом США или Австралии, а выездом из нашего вагончика, в котором мы прожили две недели.

Официальный чекаут был указан 10:00. К этому времени мы проснулись и были готовы сдавать вагон, но, конечно, никто к нам не пришел. Уверены, мы могли бы и дальше продолжать жить в этом вагончике незаконно. До тех пор пока хоть кто-то бы нами не начал интересоваться. Напомним, на днях мы узнали, что не значились ни в каких списках в букинге номеров.

Перед нашим выездом мы решили снять небольшой влог о самой деревне, в которой находится наш вагон. В ближайшее время постараемся смонтировать его и выложить у нас на канале. Подписывайтесь и туда тоже.

Самое сложное в отъезде из вагона – найти свободный туктук для того, чтобы он отвез нас и наши чемоданы на ресепшн. В приложении деревни есть официальная возможность вызвать машинку, но уже несколько дней сотрудники поддержки не отвечали на наши вопросы, поэтому пришлось идти ловить наше средство передвижения самостоятельно. Спустя 10 минут на помощь наконец-то пришел чудесный пакистанец Саиф, который моментально с нами подружился. К сожалению, причина такого хорошего настроения от нашего водителя была весьма прозаична – свежий перегар не оставлял альтернатив. Тем не менее, никаких претензий к Саифу: погрузил наши чемоданы, посадил нас внутрь, довез в целости и сохранности. Сами смотрите, как это было.

За две недели со старта ЧМ ресепшн очень сильно спрогрессировал. Если кто-то не читал, как мы заселялись в вагончик – маст рид!

Во-первых, появилась электронная очередь по талонам.

Во-вторых, регистрация проходит очень быстро. Так что скорее всего нам не повезло приехать одними из первых, когда система функционировала еще очень плохо.

Мы выселились и поехали на наше новое место жительства – апартаменты Аль Садд. Несмотря на то, что цена повысилась всего на 15 долларов, обслуживание и уровень комфорта (по сравнению с вагонами) взлетел до небес. Нас заселили за рекордные 2 минуты!

И теперь в нашем распоряжении большая гостиная с телевизором, который показывает футбол. Большая кухня, в которой помимо очевидной электроники есть еще и стиральная машина. А также спальня и душ с туалетом. В общем, лакшери невероятное.

С одной стороны, было бы круто жить здесь сразу (в первые две недели здесь все было забронировано еще год назад). Но с другой – когда бы мы еще пожили в таком крутом вагончике? Мы определенно будем по нему скучать.

Скучать мы будем и по нашему другу Саше, для которого матч США – Нидерланды стал последним на турнире. На стадион «Халифа» мы шли уже в пятый раз, поэтому было полное ощущение, что мы знаем каждый гейт, каждую часть забора, почти помним в лицо стюардов. В общем, было уже некоторые спокойствие, ощущение праздника от того, что нам все уже знакомо.

Марину, которая была в футболке Нидерландов, перед игрой выцепили на интервью для какого-то арабского канала.

Там из ее уст прозвучал прогноз – 3:0, Нидерланды. В целом, все к такому разгрому и шло, но американцы забили самый необычный гол на турнире, поэтому прогноз чуть-чуть оказался неверным. Тем не менее, мы увидели тотальную доминацию Дензела Думфриса, который принес мне и Саше по 14 очков в фэнтези.

К сожалению, официальные магазины ФИФА снова подвели с шарфиками – решили не делать их на отдельные матчи плей-офф. Ожидаемо, так что пришлось покупать на улице.

После игры случился самый быстрый выход со стадиона за весь наш ЧМ. Матч закончился в 20:00. А в 20:35 мы уже поднимались на эскалаторе нашей станции метро. Даже несмотря на то, что после матча Марина успела дать еще одно интервью!

Быстрое возвращение домой было очень кстати, учитывая вечерний самолет Саши. Под матч Аргентина – Австралия мы дособрали чемоданы, передали часть наших вещей в Россию и поехали в аэропорт.

В зоне вылета в основном были представители трех национальностей: сербы, уругвайцы и американцы. Среди них Саша и затерялся. Его ЧМ во время зимы на этом закончился.

А наш дошел только до экватора! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, завтра вечером там появятся итоги розыгрыша шарфика. Также мы поедем на стадион «Аль Байт» смотреть на англичан против Сенегала. В общем, постараемся не сбавлять обороты контента.

Константин Белюков

Теги: #футбол #чемпионат мира
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В России обсуждают предложение ввести единую форму во всех школах. Как вы относитесь к данной инициативе?
В опросе приняло участие 347 человек
Сюжет: ЧМ во время зимы Великолучанин о ЧМ в Катаре: Увидели доминацию Думфриса, дали два интервью иностранцам ЧМ в Катаре: Арена из контейнеров – привет из будущего ЧМ в Катаре: три самые грустные минуты испанских болельщиков ЧМ в Катаре: лучше не болеть ЧМ в Катаре: самый эмоциональный матч Впечатления великолучанина от ЧМ в Катаре: Толпа безбилетников пролезла на матч ЧМ в Катаре: О радужных цветах бельгийской панамы Великолучанин о ЧМ в Катаре: Попробовали пиво в фан-зоне в Катаре за 900 рублей. Больше не будем Великолучанин о самом важном матче в истории Ирана на ЧМ в Катаре: Болельщики вокруг нас ревели Впечатления великолучанина от ЧМ в Катаре: Aфриканцам придется шаманить против нас То в жар, то в холод: что не так со стадионами в Катаре? В Катаре осталось две беды: очереди и заборы ЧМ в Катаре снова раздражает: проблемы во всем Впечатления уроженца Псковской области от ЧМ в Катаре: Фан-деревня - треш, фан-зона - полный провал
04.12.2022, 12:460 О достижениях великолукских педагогов рассказал Николай Козловский 04.12.2022, 12:220 320 кубометров снега вывезли ночью из Великих Лук 04.12.2022, 12:010 Эстония получит HIMARS и ракеты к ним с дальностью стрельбы до 300 км 04.12.2022, 11:440 Великолучанин о ЧМ в Катаре: Увидели доминацию Думфриса, дали два интервью иностранцам
04.12.2022, 11:200 У псковских десантников появились шевроны с портретом Лаврова 04.12.2022, 11:080 Клиентам и партнерам в этом году новогодние подарки будут дарить реже – аналитики 04.12.2022, 10:540 Пенсионерка погибла при пожаре в доме у Чудского озера 04.12.2022, 10:450 Названы платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться
04.12.2022, 10:211 Минфин России предложил альтернативу ипотеке 04.12.2022, 10:030 В России подорожают билеты на поезда 04.12.2022, 09:413 Экономист предупредила о риске недосчитаться части пенсии 04.12.2022, 09:190 Псковские пауэрлифтеры выиграли кубки на всероссийском турнире
04.12.2022, 09:000 Введение в храм Пресвятой Богородицы отмечают православные 4 декабря 03.12.2022, 22:000 Россияне признались в ожидании повышения зарплат в 2023 году 03.12.2022, 21:400 Эксперт предупредил о возможном штрафе за вызов полиции 03.12.2022, 21:201 Машина провалилась под лёд в Печорском районе. ФОТО
03.12.2022, 21:000 Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей зимой 03.12.2022, 20:380 Россиянин предстанет перед судом за убийство брата чайником 03.12.2022, 20:150 Продолжается реставрация Лазаревского храма в Псково-Печерском монастыре 03.12.2022, 19:530 Псковичей призывают добровольно сдать находящееся в незаконном обороте оружие
03.12.2022, 19:420 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Индустриальной и Ипподромной в Пскове 03.12.2022, 19:300 Завершился второй день Кубка губернатора по хоккею 03.12.2022, 19:100 Об опасности сосулек предупредили псковичей 03.12.2022, 18:420 Необычные облака над Михайловским сфотографировал гость музея
03.12.2022, 18:400 Александр Козловский поздравил юристов с их профессиональным праздником 03.12.2022, 18:170 Умер олимпийский чемпион по баскетболу 03.12.2022, 17:550 Псковичей предупредили об опасности выхода на лед 03.12.2022, 17:320 Псковские следователи объявили в международный розыск обвиняемого в смерти жителя Гдова эстонца
03.12.2022, 17:100 Психолог раскрыла способ грустить правильно 03.12.2022, 16:500 Безработная великолучанка фиктивно зарегистрировала иностранца 03.12.2022, 16:280 Михаил Ведерников представил новый мультфильм из серии «Наши краше» 03.12.2022, 16:050 «Конный охотник» появился на улице Инженерной в Пскове. ФОТО
03.12.2022, 15:440 Семьи с невысоким уровнем дохода смогут получать единое пособие с 1 января 03.12.2022, 15:221 Михаил Ведерников поздравил юридическое сообщество Псковской области с профессиональным праздником 03.12.2022, 15:050 Россиянка познакомилась с братом убийцы своей сестры и зарезала его 03.12.2022, 14:420 Нутрициолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
03.12.2022, 14:200 Огромные сосульки на улице Заслонова привлекли внимание великолучан 03.12.2022, 14:050 Жилой дом загорелся в Усвятском районе из-за неправильного использования печи 03.12.2022, 13:560 Ещё один человек в Псковской области умер от коронавируса 03.12.2022, 13:331 «Оранжевый» уровень опасности объявлен Центральной России из-за аномальных морозов
03.12.2022, 13:110 Псковские пенсионеры передали мошенникам более 800 тысяч рублей 03.12.2022, 12:510 Директор «Михайловского» выступит сегодня на форуме «Музеи Беларуси» 03.12.2022, 12:300 Юрист рассказала, как россиянам оплатят работу в праздники 03.12.2022, 12:100 Съёмочная группа федерального телеканала посетила Музей-усадьбу народа сето в Сигово
03.12.2022, 11:550 Поучаствовать в «Ёлке желаний» призвал псковичей Михаил Ведерников 03.12.2022, 11:410 Великолучанина в черной толстовке продолжает искать полиция 03.12.2022, 11:251 Псковские воспитанники профильных смен «Поверь себя» отправились на экскурсию в Карелию 03.12.2022, 11:030 Организацию театров в каждой школе поддерживают 6 из 10 родителей
03.12.2022, 11:010 Андрей Турчак рассказал о законопроекте об обязательной квоте в оздоровительных лагерях для детей-инвалидов 03.12.2022, 10:460 День Неизвестного Солдата празднуют сегодня в России 03.12.2022, 10:271 Псковичка попалась на краже косметики и канцелярии 03.12.2022, 10:071 Экономист назвала платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться
03.12.2022, 10:050 ЧМ в Катаре: Арена из контейнеров – привет из будущего 03.12.2022, 09:520 День юриста отмечают сегодня в России 03.12.2022, 09:300 Россиян предупредили о трех волнах гриппа в нынешнем эпидемическом сезоне 03.12.2022, 09:102 Проекционный пешеходный переход появился в Пскове
03.12.2022, 08:520 Задерживается вылет самолета из Москвы в Псков 02.12.2022, 23:150 Получить образование в учреждениях системы МВД России предлагают псковичам 02.12.2022, 22:570 Страны ЕС договорились о потолке цен на российскую нефть в $60 за баррель 02.12.2022, 21:560 Невельские пенсионеры смастерили голубей мира в преддверии Дня неизвестного солдата
02.12.2022, 21:290 Украденную в 1984 году картину Кандинского обнаружили на немецком аукционе 02.12.2022, 21:170 Вопросы обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы обудили в Пскове 02.12.2022, 21:140 Товары на сумму более 81 млрд рублей отгрузили из Великих Лук с начала года 02.12.2022, 21:100 Лукашенко рассказал, почему не стал журналистом
02.12.2022, 20:510 Псковичей приглашают на просмотр фильмов кинофестиваля «Катарсис» 02.12.2022, 20:380 Сборная Южной Кореи обыграла Португалию и вышла в плей-офф ЧМ-2022 02.12.2022, 20:210 Пушкинские рисунки детей Донбасса экспонируют в «Михайловском» 02.12.2022, 20:100 «Дабришутинг»: Роботы, люди, снег. ВИДЕО
02.12.2022, 20:012 Росстат сообщил о снижении числа бедных в России 02.12.2022, 19:4016 В Пскове подорожает проезд в автобусах 02.12.2022, 19:070 Почти 130 жилых домов сдали в эксплуатацию в Великих Луках в 2022 году 02.12.2022, 18:440 Глухонемого мужчину продолжают искать в Пскове
02.12.2022, 18:250 В Пскове стартовал турнир по хоккею на кубок губернатора 02.12.2022, 18:150 Как повысить уровень «гормона счастья», рассказал эндокринолог 02.12.2022, 18:140 Победителей литературного конкурса «Чернильница» наградят в Пскове 5 декабря 02.12.2022, 18:110 Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru