Спорт

Великолучанин о ЧМ в Катаре: Увидели доминацию Думфриса, дали два интервью иностранцам

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

В комментариях к прошлому тексту к нам пришло много новых читателей, которые не совсем знакомы с авторами этого блога и целями, которые мы здесь ставим. Мы очень рады всем, кто читает нас с самого начала турнира, но мы не менее рады и новичкам.

Итак. Этот блог ведем мы – Костя и Марина, пара из Петербурга, которая приехала на чемпионат мира в Катар. Наша главная задача – получить удовольствие от турнира, узнать что-то новое. Наша вторая задача – постараться рассказать об этом другим людям, кому это могло бы быть интересно. Иногда мы можем высказать здесь свое мнение, но чаще всего все-таки используем жанр повествования. Приятного чтения!

3 декабря – важный день на чемпионате мира, день старта плей-офф. Для нас этот день запомнится не вылетом США или Австралии, а выездом из нашего вагончика, в котором мы прожили две недели.

Официальный чекаут был указан 10:00. К этому времени мы проснулись и были готовы сдавать вагон, но, конечно, никто к нам не пришел. Уверены, мы могли бы и дальше продолжать жить в этом вагончике незаконно. До тех пор пока хоть кто-то бы нами не начал интересоваться. Напомним, на днях мы узнали, что не значились ни в каких списках в букинге номеров.

Перед нашим выездом мы решили снять небольшой влог о самой деревне, в которой находится наш вагон. В ближайшее время постараемся смонтировать его и выложить у нас на канале. Подписывайтесь и туда тоже.

Самое сложное в отъезде из вагона – найти свободный туктук для того, чтобы он отвез нас и наши чемоданы на ресепшн. В приложении деревни есть официальная возможность вызвать машинку, но уже несколько дней сотрудники поддержки не отвечали на наши вопросы, поэтому пришлось идти ловить наше средство передвижения самостоятельно. Спустя 10 минут на помощь наконец-то пришел чудесный пакистанец Саиф, который моментально с нами подружился. К сожалению, причина такого хорошего настроения от нашего водителя была весьма прозаична – свежий перегар не оставлял альтернатив. Тем не менее, никаких претензий к Саифу: погрузил наши чемоданы, посадил нас внутрь, довез в целости и сохранности. Сами смотрите, как это было.

За две недели со старта ЧМ ресепшн очень сильно спрогрессировал. Если кто-то не читал, как мы заселялись в вагончик – маст рид!

Во-первых, появилась электронная очередь по талонам.

Во-вторых, регистрация проходит очень быстро. Так что скорее всего нам не повезло приехать одними из первых, когда система функционировала еще очень плохо.

Мы выселились и поехали на наше новое место жительства – апартаменты Аль Садд. Несмотря на то, что цена повысилась всего на 15 долларов, обслуживание и уровень комфорта (по сравнению с вагонами) взлетел до небес. Нас заселили за рекордные 2 минуты!

И теперь в нашем распоряжении большая гостиная с телевизором, который показывает футбол. Большая кухня, в которой помимо очевидной электроники есть еще и стиральная машина. А также спальня и душ с туалетом. В общем, лакшери невероятное.

С одной стороны, было бы круто жить здесь сразу (в первые две недели здесь все было забронировано еще год назад). Но с другой – когда бы мы еще пожили в таком крутом вагончике? Мы определенно будем по нему скучать.

Скучать мы будем и по нашему другу Саше, для которого матч США – Нидерланды стал последним на турнире. На стадион «Халифа» мы шли уже в пятый раз, поэтому было полное ощущение, что мы знаем каждый гейт, каждую часть забора, почти помним в лицо стюардов. В общем, было уже некоторые спокойствие, ощущение праздника от того, что нам все уже знакомо.

Марину, которая была в футболке Нидерландов, перед игрой выцепили на интервью для какого-то арабского канала.

Там из ее уст прозвучал прогноз – 3:0, Нидерланды. В целом, все к такому разгрому и шло, но американцы забили самый необычный гол на турнире, поэтому прогноз чуть-чуть оказался неверным. Тем не менее, мы увидели тотальную доминацию Дензела Думфриса, который принес мне и Саше по 14 очков в фэнтези.

К сожалению, официальные магазины ФИФА снова подвели с шарфиками – решили не делать их на отдельные матчи плей-офф. Ожидаемо, так что пришлось покупать на улице.

После игры случился самый быстрый выход со стадиона за весь наш ЧМ. Матч закончился в 20:00. А в 20:35 мы уже поднимались на эскалаторе нашей станции метро. Даже несмотря на то, что после матча Марина успела дать еще одно интервью!

Быстрое возвращение домой было очень кстати, учитывая вечерний самолет Саши. Под матч Аргентина – Австралия мы дособрали чемоданы, передали часть наших вещей в Россию и поехали в аэропорт.

В зоне вылета в основном были представители трех национальностей: сербы, уругвайцы и американцы. Среди них Саша и затерялся. Его ЧМ во время зимы на этом закончился.

А наш дошел только до экватора! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, завтра вечером там появятся итоги розыгрыша шарфика. Также мы поедем на стадион «Аль Байт» смотреть на англичан против Сенегала. В общем, постараемся не сбавлять обороты контента.

Константин Белюков