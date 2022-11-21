Спорт

Впечатления уроженца Псковской области от ЧМ в Катаре: Фан-деревня - треш, фан-зона - полный провал

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре матчем Катар - Эквадор. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России.

Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

Привет всем, кто зашел в этот блог. Его будут вести Костя и Марина - пара из Петербурга, которая не понимает, как можно жить без путешествий и футбола. Да, даже сейчас.

Марина раньше активно болела за «Зенит» и даже была на Суперкубке Европы против «МЮ», а также ездила на Евро-2012 в Польшу и Украину. Костя сначала работал в «Советском спорте» (писал о домашнем ЧМ), затем в пресс-службе хоккейного клуба СКА, а сейчас пытается сделать лучше РПЛ- занимается англоязычными трансляциями.

Это не первый наш большой турнир: в 2021-м мы вместе ездили на Евро, были на матчах в Бухаресте, Риме, Севилье и Санкт-Петербурге. Ту поездку на Евро мы готовили полтора года. На нынешнюю в Катар полноценно решились за месяц до старта ЧМ, тогда же к нам примкнул наш друг.

Проблемы в аэропорту: без обратного билета вылететь нельзя

Начнем с вылета: мы стартовали из Стамбула. Когда мы подошли к стойке регистрации для печати посадочных билетов, сотрудница попросила у нас обратные билеты из Катара.

Мы пока их брали, потому что до конца не понимали, сколько дней проведем в Дохе, сможем ли найти билеты на финал. В общем, обратных билетов у нас не было. Стали на месте придумывать, что планируем взять машину в аренду и поехать на ней в Дубай. Девушка выслушала нас и подытожила: без обратного билета я посадочный вам не отдам.

Пришлось отходить в сторонку и покупать какой-то билет из Дохи: выбрали самый дешевый полет до Дубая, купили возвратный билет (чтобы вернуть его после прилета в Катар) и снова пришли на стойку. У нас проверили Haaya card и выдали посадочные. Получали мы их в окружении мексиканцев.

Вообще, было полное ощущение, что наша часть стамбульского аэропорта на 90 процентов состоит именно из ребят, которые приехали болеть за Гильермо Очоа, Андреса Гуардадо и Эктора Эрреру.

Аэропорт: быстрый контроль и бесплатные сим-карты

Полет прошел очень спокойно: мексиканцы заполнили все багажные полки своими сомбреро (не шутка, реально засовывали их как могли). После посадки пилот сообщил нам о высокой загруженности аэропорта, поэтому мы чуть-чуть посидели в самолете, но потом все-таки вышли на улицу.

Там нас встречал брендированный под ЧМ автобус, который должен был везти в аэропорт. Но мест в нем не хватило – пришлось ехать на обычном белом.

Паспортный контроль занял не больше минуты, у нас не спросили ничего: ни Hayya card, ни обратные билеты, ни цель поездки (ха-ха).

На выходе с контроля в зоне получения багажа все болельщики попадают на сотрудников двух сотовых операторов: Vodafone и Ooredoo выдают сим-карты совершенно бесплатно, всего лишь нужно показать свою Hayya. Мы быстро оформили две симки, на каждой 2 Гб интернета, 2022 минуты и 2022 бесплатных смс-ки. Символично, но совершенно бесполезно. Лучше бы пошли со своей символичностью до конца и выдали 2022 гига.

Получили багаж, встретились с другом, который прилетел на полчаса раньше.

Затем подошли к волонтерам, чтобы спросить - какой способ добраться до нашего жилья они считают оптимальным.

Ответ был очень странный: ничего конкретного, общие фразы на не очень хорошем английском - о том, что тут есть такси.

По этому поводу есть мем:

На такси мы и решили добираться (в 3 часа ночи вариантов других и не было). Таксист был очень дружелюбный и улыбчивый, но совершенно не знал, куда нас везти. Мы продиктовали сначала наш адрес, затем название нашего фан-вилладжа, но просветления у водителя не случилось. В итоге получилось вбить в навигатор нужные координаты: за 15 минут в пути заплатили 50 катарских риалов (около 900 рублей). Дорого, но объяснимо.

Фан-деревня: некомпетентные сотрудники с плохим английским и долгое ожидание

Пока мы ехали, таксист спрашивал: знаем ли мы, как должна выглядеть наша фан-деревня. Мы отшучивались, что первый раз в Дохе.

Шутки закончились, когда он привез нас на место – посреди пустынного поля стоят огромные картонные ворота, которые перевязаны веревкой. Тут нас встретил какой-то сотрудник, он заверил, что сейчас за нами приедет транспорт (!) и отвезет на ресепшн для регистрации.

Через 5 минут к нам приехало это.

Прокатили нас с ветерком по всем горкам, камням и песку фан-деревни.

Очевидно, что здесь хотели сделать все круто, но времени не хватило. Причем, примерно года два.

Нас привезли в большую палатку, там мы увидели очередь на заселение. 4 часа ночи, очередь очень большая, а двигалась очень медленно. Было ощущение, что нас специально долго держат в очереди, потому что еще достраивают деревню.

Мы провели в очереди полтора часа. Когда дошли до сотрудника, поняли почему: все проходит невероятно медленно.

Работник ресепшна плохо говорил по-английски, не очень хорошо понимал, что ему надо делать и постоянно куда-то отходил. В какой-то момент он заставил нас ввести данные в огромной форме, которую мы заполняли онлайн за неделю до приезда. Оказалось, что он не заметил этого в системе. В общем, на решение пятиминутных вопросов мы потратили в четыре раза больше. Людям вокруг повезло еще меньше – некоторые проводили у столика по 30 с лишним минут.

На этом мучения закончились: нам выдали ключ, мы сели в уже полюбившуюся, ту самую машинку и поехали к нашему вагончику. Порадовала инструкция по открыванию двери.

Хотя после двух часов ожидания в 6:00 она может быть очень полезна.

Сам вагончик выглядит так:

Внутри вагончика все приятнее: двуспальная кровать, довольно большой диван, столик и огромная плазма. Особенно отметим диван, ведь мы переживали, что нашему другу придется спать на полу.

В общем, первые впечатления очень неоднозначные. На первый полный день у нас было всего два плана: докупить все необходимое в наш вагончик и сходить в фан-зону на матч открытия ЧМ.

Утро в ТЦ: Panini в Маке, мерч во всех магазинах

Сначала мы изучили ближайшие торговые центры. Из интересного – в МакДональдсе тут продаются наклейки Panini. Мы, конечно, прикупили пару пачек.

В торговых центрах все очень спокойно и размеренно, болельщиков пока не очень много, а о чемпионате мира напоминает только брендированный мерч, он почти в каждом магазине.

День в пути: плохая организация, несанкционированные объятья

Затем мы выдвинулись в сторону фан-зоны. Местные таксисты совсем не знают станции метро и виды веток. Сложно объяснить причины: подземка здесь уже три года, но каждый раз для таксиста название станции метро становится откровением. После спуска вниз пришлось потолкаться: во всех вагонах на всех станциях был мощнейший солдаут.

Кроме того, что из-за давки мы вынужденно пообнимались с огромным количеством людей, особенное раздражение вызвала организация работы метро: абсолютно все указатели не соответствовали реальному положению дел.

Сотрудники почему-то вручную направляли потоки и, например, настаивали, что идти надо налево, а не направо, как указано на информационном табло. Отсюда постоянные задержки и странная логистика перемещений огромной толпы.

Вечер в толпе: категоричная полиция, иранский протест

Кое-как мы добрались до фан-зоны, до матча оставалось 45 минут. Когда подошли ко входу – он оказался перекрыт полицией. Никого не пускали, а один из сотрудников на ломаном английском в мегафон сообщил: больше никто в фан-зону не попадет.

Мы, конечно, расстроились, что пришли на место поздно и внутрь не попали. Но потом узнали от мексиканцев, которые приехали за полтора часа до матча, что проход к их приезду уже был ограничен. Приезжать сюда настолько заранее мы в любом случае не планировали. Так что не попали бы внутрь ни при каких раскладах.

Сама фан-зона вмещает 40 000 человек, но один из организаторов рассказывал, что внутри уже больше 60 000.

Представьте, сколько было на площади возле.

Куча недовольных людей пошли по домам, кто-то отправился искать дырку в заборе и смотреть через нее (в том числе и мы).

А кто-то решил использовать пространство рядом с фан-зоной для общественных высказываний.

Вот болельщица из Ирана провела одиночный пикет в поддержку женщин из своей страны, который моментально перерос в акцию на 10-15 человек.

Футбол посмотреть мы так и не смогли, а счет узнавали только благодаря цифрам на небоскребах.

А вот то, что дубль сделал Эннер Валенсия, которого Марина взяла в фэнтези, мы узнали намного позже. А жаль – может, хоть это в моменте подняло бы настроение хотя бы одному из нас.

После перерыва многие болельщики стали покидать фан-зону. Сложилось впечатление, что ушла чуть ли не половина зрителей.

Тем не менее, полицейские решили не проявлять гибкость и объявили, что запустят всех желающих только через три часа. Кому она через три часа будет нужна, они не уточнили.

В этот момент мы поняли, что ловить здесь нечего и пошли в сторону метро. Волонтер у арены уточнил, что идти нам 10 минут. Через 10 минут пути мы спросили другого волонтера – сколько еще идти? Он ответил – 15 минут. Угадаете, что случилось через 15 минут? Да-да, вновь прогноз от волонтера – идти осталось две минуты.

Не две.

Еще 15…

В общем, впечатления от первого полноценного дня в Катаре отвратительные. Волонтеры почти не говорят по-английски, с трудом отвечают на простые вопросы, да еще и не очень честно. Надеемся, что следующий день сложится удачнее: мы идем на вечерний матч США – Уэльс. Собираемся поехать настолько заранее, насколько это вообще возможно.

Фото: авторов; REUTERS/Marko Djurica, Amir Cohen, Molly Darlington