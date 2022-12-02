Спорт

ЧМ в Катаре: Арена из контейнеров – привет из будущего

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

Наши первые дни в Катаре тянулись очень долго. К третьему дню казалось, мы в Дохе минимум месяц. А сейчас, в день последних игр группового этапа, сложилось впечатление, что две недели пролетели за одно мгновение.

Наш последний полный день в вагончике мы начали очень расслабленно: поздно проснулись, запустили розыгрыш шарфика в нашем Telegram, посмотрели фильм Вити Кравченко про Катар, выпустили свой ролик про главный фан-шоп ЧМ.

После этого все вместе отправились на пляж. Вновь общественный и вновь платный (как и почти все пляжи в Дохе). Стоил он 50 риалов с человека (около 900 рублей), в стоимость входит только лежак, который нам еще и предстояло самим искать. Тем не менее, этот вопрос мы быстро решили и сразу же легли греться на солнышке.

После этого искупались, и Марина пошла в тихое место готовиться к включению в прямой эфир «Радио Зенит». Интервью проходило примерно так:

После интервью мы дождались заката, посмотрели на красивый Персидский залив в сумерках и поехали в вагончик, чтобы посмотреть первые игры дня и начать наши сборы чемоданов для переезда.

Примерно в такой атмосфере мы кричали от счастья после сейва Серхио Рочета (у Кости он был в фэнтези) и были готовы в концовке рыдать вместе с Луисом Суаресом. Но важно было сохранить эмоции на заключительный матч.

Наша последняя игра в группе проходила на стадионе 974. Так получилось, что до этого дня мы никогда там не были. Мы решили поехать на стадион на такси, это решение казалось очень удачным, учитывая близость стадиона и цену (всего 400 рублей). По факту все-таки ошибочным – парковка стадиона была настолько далеко, что от метро идти было ближе. Тут нам на помощь пришли самокаты, на которых мы проехали большую часть пути.

Стадион из контейнеров очень понравился. Постоянно в голове вертелась мысль, какое же это гениальное решение – установить только рамовые перегородки вокруг и поработать над газоном. Все остальное – временные и очень мобильные конструкции. 5 декабря здесь сыграют матч 1/8 финала Бразилия и Южная Корея, а уже 6 декабря эта огромная махина на 40 тысяч зрителей может быть разобрана. Вряд ли, конечно, катарцы будут так торопиться, но по факту это правда возможно. Самое крутое то, что никаких проблем с дальнейшей эксплуатацией не будет. Нет стадиона – нет и проблем. Идеальная арена: построили, поиграли, разобрали. За такими и будущее!

Коридоры, которые полностью состоят из контейнеров, очень стильные, просторные и удобные.

В общем, невероятный кайф. Невероятные ощущения от того, что ты находишься в каком-то уникальном месте в уникальное время. В каком-то смысле стадион 974 – миниатюра чемпионата мира в Катаре.

Независимо от футбольных пристрастий хочется сказать огромное спасибо сборной Сербии, которая подарила нам самые результативные (для нас) матчи на турнире. Сначала сербы задорно сыграли на наших глазах с Камеруном (3:3), а теперь выдали топ-перестрелку со швейцарцами. Но все-таки в ней проиграли – 2:3.

Честно говоря, в концовке после информации о голе Камеруна в ворота Бразилии в параллельной игре очень хотелось, чтобы Швейцария забила четвертый гол и отправила Бразилию в пару к Португалии. Дело в том, что у нас есть билеты на игру 1/8 финала, где эта пара могла бы сыграть. Но не судьба. Посмотрим на португальцев со швейцарцами.

Но это будет через несколько дней. А 3 декабря нас ждет сразу три важных события:

- переезд из вагончика на квартиру (подробно о ней обязательно расскажем)

- игра США – Нидерланды

- ночной вылет Саши из Дохи в Петербург с пересадкой в Стамбуле.

Обязательно следите за нашими делами в Telegram-канале. 4 декабря мы подведем итоги конкурса на официальный шарф ЧМ, а также расскажем о промежуточных результатах наших челленджей (Привет, Тимур) и анонсируем новые розыгрыши подарков (их у нас и правда много).

Константин Белюков